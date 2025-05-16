Yazın mangal keyfinizi ikiye katlayacak 10 ürün

İster balkon mangalı yapın ister piknik alanında mangal kurun, doğru ürünlerle mangal yakmayı dakikalar içinde halledebilirsiniz. Biz de bu içerikte, yaz akşamlarının vazgeçilmezi olan mangalı hem zahmetsiz hem de çok daha keyifli hale getirecek ürünleri bir araya getirdik. Ateşin hızlıca yanmasını sağlayan doğal tutuşturuculardan tutun da eti tam kıvamında pişiren termometrelere kadar birçok ürünü bu listede bulabilirsiniz. Hazırsanız, mangal sofralarınızı şenlendirecek ürünleri birlikte keşfedelim!
Mangal yakarken kömürle uzun uzun uğraşmak istemeyenler için birebir olan Guruss Volcano Tutuşturma Bacası sayesinde kömürleri hızlıca tutuşturabilir ve mangalın başında saatler harcamadan asıl keyifli ana geçebilirsiniz. Paslanmaz çelikten yapılan gövdesiyle dayanıklı olan bacanın taşınabilir oluşuyla pikniklerde bile yanınızda taşıyabilirsiniz. Ayrıca, ürünün hareketli ızgara ve asansörlü ayar mekanizmasıyla ateşin yüksekliğini kolayca kontrol edebilir ve tam kıvamında pişen etler hazırlayabilirsiniz. Üstelik montaj derdi yok, kutudan çıktığı gibi kullanıma hazır!
Kullanıcılar ne diyor?
“Daha ucuz fiyata 1 senede paslanacak bir ürün almak yerine bunu almanızı tavsiye ederim. Yağmur çamur hep dışarıda duruyor ve hiçbir şey olmadı.”
Guruss tutuşturma bacasının yanında Lava Döküm Mangal ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.
Mangalın iyisi kömürden belli olur diyenlerdenseniz Weber’in %100 doğal içerikli briketleri tam size göre! Kayın, gürgen ve meşe ağaçlarından üretilen briketler hiçbir kimyasal içermez, 15-20 dakika içinde ızgara yapmaya hazır hale gelir ve uzun süre kor halinde yanarak size uzun süreli pişirme imkanı sunar. Kalabalık buluşmalarda hayat kurtaran basit kullanımı ve zahmetsizce yanan yapısıyla mangal başında uğraşmak yerine sohbetin ve lezzetin tadını çıkarabilirsiniz!
Kullanıcılar ne diyor?
“Çok kolay yanıyor, ısısı da çok iyi. Kaliteli ürün, iyi fiyat, tavsiye ederim.”
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Mangal sonrası temizlik gözünüzü korkutuyorsa Bluefox’un 360° dönebilen barbekü fırçasıyla ızgaranızı saniyeler içinde tertemiz hale getirebilirsiniz. Üstü, altı veya yanları fark etmez, üç başlı, iki oluklu tasarımı ve kazıyıcı özelliğiyle en inatçı kalıntıları bile zorlanmadan temizler. 41 cm uzunluğundaki sapı sayesinde eliniz yanmadan rahatça kullanabileceğiniz fırça, kaymaz tutacağı ve sağlam yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım yaşatır.
Kullanıcılar ne diyor?
“Her zaman işime yarıyor. İşlevi çok güzel. Sağlam. Almanızı öneririm. Kangal ızgaramı tertemiz yapıyor.”
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Mangal başında ustalığını konuşturmak isteyenlere özel bir set olan OXO Good Grips’in paslanmaz çelikte yapılan ikili seti, geniş spatulası ve açılı maşa ucuyla etleri çevirme ve servis etme işini hızlandırıyor. Kaymaz saplarıyla güvenli bir tutuş yaşatırken maşanın üzerinde yer alan şişe açacağıyla da fark yaratıyor. Ayrıca, işiniz bittiğinde hepsini makineye atıp gönül rahatlığıyla mangal keyfinizi sürdürebilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
“Maşa çok uzun olduğundan ızgaraya çok yaklaşmıyorsunuz ve spatula kalın burgerlerde gerçekten kullanışlı.”
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Kömürün bir türlü tutuşmadığı o can sıkıcı anlara veda edin! Çünkü Bosch’un IXO akülü vidalama makinesi için özel olarak tasarladığı mangal üfleme aparatıyla ateşi kolayca canlandırabilir ve ideal ızgara sıcaklığına kısa sürede ulaşabilirsiniz. Yanmaz malzemesi ve güvenlik kayışıyla kullanımı güvenli olan aparatı, tamamen kablosuz olduğu için istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
“Bu kadar faydalı olacağını asla düşünmemiştim. Kömürler çok hızlı bir şekilde tutuşuyor. Metal uç kısmı sayesinde oldukça yakından üfleme sağlayabiliyorsunuz.”
Bosch mangal üfleme aparatının yanında Lava Döküm Mangal Izgarası ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.
Mangal yakarken uğraşmak istemeyenler için BONGA odun yünü tutuşturucu hayat kurtarıcı bir ürün. %100 doğal içerikli odun yünü, kokusuz ve is yapmayan yapısıyla hem çevreye hem de keyfine önem verenler için ideal. Kömür tutuşturma bacasının altına 1-2 tane koyun, çakmağı çakın, gerisini BONGA hallediyor. Şömine, mangal ya da kamp ateşi için kullanabileceğiniz ürün, uzun süre yandığı için de tek seferde işi bitiriyor.
Kullanıcılar ne diyor?
“Ürün performansı iyi. Uzun zaman yanıp gerekli tutuşturmayı sağlıyor.”
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Mangalda balık pişirmek zor geliyorsa Tchibo'nun ızgara teli tam da aradığınız ürün! Balık, sebze ya da dilimlenmiş etleri çevirirken dağılma derdini ortadan kaldıran Tchibo'nun BBQ ızgara teli, FSC sertifikalı ahşap sapıyla hem doğal hem sağlam. Kaliteli paslanmaz çelik telleri sayesinde uzun ömürlü bir kullanım yaşatan ızgara telini, asma delikli tasarımıyla mangal sonrası kolayca kaldırıp asabilir, yer kaplamadan saklayabilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
“Yazlıkta akşam yemek yerken masanın yanında hiç yorulmadan balık ızgara yapabilme imkanı tanıdığı için çok hoşumuza gitti.”
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Mangalda etinizin dışı pişmiş ama içi çiğ kalıyorsa ThermoPro termometreyle o dert tarihe karışıyor. Uzun sondasıyla elinizi ızgaraya yaklaştırmayan cihazın ince ucunu etin içine batırıp sıcaklığı saniyeler içinde görebilirsiniz. -50 ila 300 derece arası geniş sıcaklık aralığı sayesinde ister buzluk ürünlerinde ister köz üstünde rahatlıkla kullanabileceğiniz termometre, yanına verilen kılıfla da hijyenik şekilde saklanabiliyor.
Kullanıcılar ne diyor?
“Yaklaşık 1 aydır kullanıyorum. Sıcaklık ölçme süresi yaklaşık 4-5 saniye sürüyor, kullanımı kolay. Herhangi bir sorun yaşamadım, fiyat performans ürünü.”
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Gerçek bir Adana kebap mangalda yassı şişte olur diyenlerdenseniz Alba’nın paslanmaz çelik şişleriyle kebaplarınızı dönmeden ve düşmeden düzgünce pişirebilirsiniz. 60 cm uzunluğu ve 2 cm genişliğiyle kalın et parçalarını bile rahatça tutan şişlerin uçları el kesmeyen şekilde tasarlandığı için kullanımı da güvenli. Hem sağlam hem bulaşık makinesinde yıkanabilir olmasıyla pratik bir kullanım sunan şiş seti, mangal keyfini kebapla taçlandırmak isteyenlerin favorisi!
Kullanıcılar ne diyor?
“Kaliteli ve paslanmaz. İyi malzeme.”
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Mangalda pişirilecek malzemeleri hazırlamak ya da pişirdiklerinizi şık bir şekilde servis etmek istiyorsanız Jumbo tepsi tam size göre. Paslanmaz çelikten üretildiği için yıllarca aynı parlaklıkta kullanabileceğiniz tepsinin eğimli çerçevesiyle hem yiyecekleri estetik bir şekilde servis edebilir hem de zahmetsizce taşıyabilirsiniz. Mangal sonrası sunumu da en az pişirme kadar özenli olsun diyorsanız Jumbo tepsiye bir göz atmak isteyebilirsiniz!
Kullanıcılar ne diyor?
“Boyutu ve kalitesi çok güzel, beğendim.”
Jumbo tepsinin yanında Paşabahçe Borcam Karıştırma Kasesi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.
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