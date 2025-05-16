Yazın mangal keyfinizi ikiye katlayacak 10 ürün

İster balkon mangalı yapın ister piknik alanında mangal kurun, doğru ürünlerle mangal yakmayı dakikalar içinde halledebilirsiniz. Biz de bu içerikte, yaz akşamlarının vazgeçilmezi olan mangalı hem zahmetsiz hem de çok daha keyifli hale getirecek ürünleri bir araya getirdik. Ateşin hızlıca yanmasını sağlayan doğal tutuşturuculardan tutun da eti tam kıvamında pişiren termometrelere kadar birçok ürünü bu listede bulabilirsiniz. Hazırsanız, mangal sofralarınızı şenlendirecek ürünleri birlikte keşfedelim!

1. Mangalı çabucak yaktıran: Guruss Tutuşturma Bacası

Mangal yakarken kömürle uzun uzun uğraşmak istemeyenler için birebir olan Guruss Volcano Tutuşturma Bacası sayesinde kömürleri hızlıca tutuşturabilir ve mangalın başında saatler harcamadan asıl keyifli ana geçebilirsiniz. Paslanmaz çelikten yapılan gövdesiyle dayanıklı olan bacanın taşınabilir oluşuyla pikniklerde bile yanınızda taşıyabilirsiniz. Ayrıca, ürünün hareketli ızgara ve asansörlü ayar mekanizmasıyla ateşin yüksekliğini kolayca kontrol edebilir ve tam kıvamında pişen etler hazırlayabilirsiniz. Üstelik montaj derdi yok, kutudan çıktığı gibi kullanıma hazır!

Kullanıcılar ne diyor?

“Daha ucuz fiyata 1 senede paslanacak bir ürün almak yerine bunu almanızı tavsiye ederim. Yağmur çamur hep dışarıda duruyor ve hiçbir şey olmadı.”

“Mangal yakarken altına bir parça çam çırası koyuyorum ve sadece köz olmasını bekliyorum yelleme derdi olmuyor. Kömürü içine koy altına bir parça ateş yak, hepsi bu kadar.”

Guruss tutuşturma bacasının yanında Lava Döküm Mangal ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. İşleri hızlandıran: Weber Briket Mangal Kömürü (4 kg)

Mangalın iyisi kömürden belli olur diyenlerdenseniz Weber’in %100 doğal içerikli briketleri tam size göre! Kayın, gürgen ve meşe ağaçlarından üretilen briketler hiçbir kimyasal içermez, 15-20 dakika içinde ızgara yapmaya hazır hale gelir ve uzun süre kor halinde yanarak size uzun süreli pişirme imkanı sunar. Kalabalık buluşmalarda hayat kurtaran basit kullanımı ve zahmetsizce yanan yapısıyla mangal başında uğraşmak yerine sohbetin ve lezzetin tadını çıkarabilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok kolay yanıyor, ısısı da çok iyi. Kaliteli ürün, iyi fiyat, tavsiye ederim.”

“3 saat iyi enerji ile yanıyor. Tek kelime ile mükemmel. Yıllarca düzenli kullandım.”

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3. Temizlik derdi tarih oluyor: Bluefox Paslanmaz Çelik Izgara Mangal Temizleme Fırçası

Mangal sonrası temizlik gözünüzü korkutuyorsa Bluefox’un 360° dönebilen barbekü fırçasıyla ızgaranızı saniyeler içinde tertemiz hale getirebilirsiniz. Üstü, altı veya yanları fark etmez, üç başlı, iki oluklu tasarımı ve kazıyıcı özelliğiyle en inatçı kalıntıları bile zorlanmadan temizler. 41 cm uzunluğundaki sapı sayesinde eliniz yanmadan rahatça kullanabileceğiniz fırça, kaymaz tutacağı ve sağlam yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

“Her zaman işime yarıyor. İşlevi çok güzel. Sağlam. Almanızı öneririm. Kangal ızgaramı tertemiz yapıyor.”

“Ürün kaliteli, kullanışlı. Bütün temizlik çilem bitti.”

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4. Fonksiyonel tasarım: OXO Good Grips Spatula ve Maşa Seti

Mangal başında ustalığını konuşturmak isteyenlere özel bir set olan OXO Good Grips’in paslanmaz çelikte yapılan ikili seti, geniş spatulası ve açılı maşa ucuyla etleri çevirme ve servis etme işini hızlandırıyor. Kaymaz saplarıyla güvenli bir tutuş yaşatırken maşanın üzerinde yer alan şişe açacağıyla da fark yaratıyor. Ayrıca, işiniz bittiğinde hepsini makineye atıp gönül rahatlığıyla mangal keyfinizi sürdürebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Maşa çok uzun olduğundan ızgaraya çok yaklaşmıyorsunuz ve spatula kalın burgerlerde gerçekten kullanışlı.”

“Bulaşık makinesinde temizlemesi kolay, dayanıklı ve elinize çok iyi oturuyor. Spatula, hamburgerler vb. için mükemmel bir tasarıma sahip.”

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5. Kömürü tek tuşla canlandıran: Bosch Home and Garden Akülü Vidalama IXO için Mangal Üfleme Aparatı

Kömürün bir türlü tutuşmadığı o can sıkıcı anlara veda edin! Çünkü Bosch’un IXO akülü vidalama makinesi için özel olarak tasarladığı mangal üfleme aparatıyla ateşi kolayca canlandırabilir ve ideal ızgara sıcaklığına kısa sürede ulaşabilirsiniz. Yanmaz malzemesi ve güvenlik kayışıyla kullanımı güvenli olan aparatı, tamamen kablosuz olduğu için istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu kadar faydalı olacağını asla düşünmemiştim. Kömürler çok hızlı bir şekilde tutuşuyor. Metal uç kısmı sayesinde oldukça yakından üfleme sağlayabiliyorsunuz.”

“Normalde mangal yelpazesi yeter diyordum fakat birden bunu merak ettim, denemeye karar verdim ve satın aldım. Kömürleri o kadar hızlı tutuşturdu ki biz boşuna bu kadar yoruluyormuşuz dedim.”

Bosch mangal üfleme aparatının yanında Lava Döküm Mangal Izgarası ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Zahmetsiz ateş yakımı için: BONGA Soba, Şömine ve Mangal Tutuşturucu Doğal Odun Yünü (700 gr)

Mangal yakarken uğraşmak istemeyenler için BONGA odun yünü tutuşturucu hayat kurtarıcı bir ürün. %100 doğal içerikli odun yünü, kokusuz ve is yapmayan yapısıyla hem çevreye hem de keyfine önem verenler için ideal. Kömür tutuşturma bacasının altına 1-2 tane koyun, çakmağı çakın, gerisini BONGA hallediyor. Şömine, mangal ya da kamp ateşi için kullanabileceğiniz ürün, uzun süre yandığı için de tek seferde işi bitiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün performansı iyi. Uzun zaman yanıp gerekli tutuşturmayı sağlıyor.”

“Tutuşturucular içinde en iyilerden. Büyük barbekülerde en fazla 2 tane ile yakma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz.”

BONGA manga tutuşturucunun yanında BONGA Soba, Şömine ve Mangal Tutuşturucu Doğal Odun Yünü Press ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Balığı da sebzeyi de zahmetsizce pişiren: Tchibo BBQ Balık ve Sebze Izgara Teli

Mangalda balık pişirmek zor geliyorsa Tchibo'nun ızgara teli tam da aradığınız ürün! Balık, sebze ya da dilimlenmiş etleri çevirirken dağılma derdini ortadan kaldıran Tchibo'nun BBQ ızgara teli, FSC sertifikalı ahşap sapıyla hem doğal hem sağlam. Kaliteli paslanmaz çelik telleri sayesinde uzun ömürlü bir kullanım yaşatan ızgara telini, asma delikli tasarımıyla mangal sonrası kolayca kaldırıp asabilir, yer kaplamadan saklayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Yazlıkta akşam yemek yerken masanın yanında hiç yorulmadan balık ızgara yapabilme imkanı tanıdığı için çok hoşumuza gitti.”

“Çok kullanışlı bir ürün, elimizden düşmüyor, çok beğendik.”

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8. Etin tam kıvamında piştiğinden emin olabilirsiniz: ThermoPro TP02S Dijital Gıda Termometresi

Mangalda etinizin dışı pişmiş ama içi çiğ kalıyorsa ThermoPro termometreyle o dert tarihe karışıyor. Uzun sondasıyla elinizi ızgaraya yaklaştırmayan cihazın ince ucunu etin içine batırıp sıcaklığı saniyeler içinde görebilirsiniz. -50 ila 300 derece arası geniş sıcaklık aralığı sayesinde ister buzluk ürünlerinde ister köz üstünde rahatlıkla kullanabileceğiniz termometre, yanına verilen kılıfla da hijyenik şekilde saklanabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Yaklaşık 1 aydır kullanıyorum. Sıcaklık ölçme süresi yaklaşık 4-5 saniye sürüyor, kullanımı kolay. Herhangi bir sorun yaşamadım, fiyat performans ürünü.”

“Çok iyi. Espresso süt sıcaklığı, donmuş gıda sıcaklığı, kızgın yağ sıcaklığı, hepsini anında ölçtüm, çok çabuk gösteriyor doğru sıcaklığı. Arkasındaki tuşuna basıp açıp kapaması çok kolay, tek elle kullanım için ideal.”

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9. Mangalda etleri kolayca pişirmek için: Alba Paslanmaz Çelik Yassı Adana Kebap Şişi (3 Adet)

Gerçek bir Adana kebap mangalda yassı şişte olur diyenlerdenseniz Alba’nın paslanmaz çelik şişleriyle kebaplarınızı dönmeden ve düşmeden düzgünce pişirebilirsiniz. 60 cm uzunluğu ve 2 cm genişliğiyle kalın et parçalarını bile rahatça tutan şişlerin uçları el kesmeyen şekilde tasarlandığı için kullanımı da güvenli. Hem sağlam hem bulaşık makinesinde yıkanabilir olmasıyla pratik bir kullanım sunan şiş seti, mangal keyfini kebapla taçlandırmak isteyenlerin favorisi!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kaliteli ve paslanmaz. İyi malzeme.”

“Ürünler kaliteli ve tam istediğim gibi geldi.”

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10. Et ve sebzelerin hazırlığını pratikleştiren: Jumbo Timeless Tepsi

Mangalda pişirilecek malzemeleri hazırlamak ya da pişirdiklerinizi şık bir şekilde servis etmek istiyorsanız Jumbo tepsi tam size göre. Paslanmaz çelikten üretildiği için yıllarca aynı parlaklıkta kullanabileceğiniz tepsinin eğimli çerçevesiyle hem yiyecekleri estetik bir şekilde servis edebilir hem de zahmetsizce taşıyabilirsiniz. Mangal sonrası sunumu da en az pişirme kadar özenli olsun diyorsanız Jumbo tepsiye bir göz atmak isteyebilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

“Boyutu ve kalitesi çok güzel, beğendim.”

“Gerçekten harika bir tepsi, bayıldım.”

Jumbo tepsinin yanında Paşabahçe Borcam Karıştırma Kasesi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

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