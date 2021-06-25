Yazlık evlerde mimari nasıl olmalı? 2021 yazlık mimarisi trendleri nelerdir?

Sıcak havaların başlaması ve deniz sezonunun açılmasıyla yazlık mekanlara olan ilgi de arttı. Şehrin stresinden ve yoğunluğundan sıkılanlar daha sakin ve ferah bir yaşam için yazlıklara kaçıyor. Özellikle yaz mevsiminin büyük bölümünün geçirildiği yazlıklarda, doğal konumun yanı sıra mimari de büyük önem taşıyor. Mimar Hasan Aksel Yağcıoğlu, yazlık mimarisindeki son trendleri ve gelen talepleri anlattı.

MODERN VE MİNİMAL MİMARİ

Yazlık mimarisinde abartıdan uzak, modern ve minimal çizgiler tercih ediliyor. Arazi şartları uygunsa tek katlı ve yatay mimari bugün oldukça revaçta. Bireyler, tüm ihtiyaçlarını karşılayan, keyifle vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanına sahip olmak istiyorlar.

KİŞİYE ÖZEL VE İZOLE YAŞAM ALANLARI

Yazlıklarda amaç şehir stresinden, yoğunluğundan uzak kişiye özel ve izole bir yaşam. Pandeminin de tetiklemesiyle yazlık mekanlara olan talep epey arttı. Bireyler ailesi ile kaliteli zaman geçirebileceği yeşil alanı çok olan, kendine ait havuzu olan bir mekan yaratmak istiyorlar.

DOĞAL HAVALANDIRMA SİSTEMİ

Yazlık mekanlarda havalandırma sistemi büyük önem taşıyor. Özellikle mimari yöntemlerle havadar mekanlar yaratmak mümkün. Yüksek tavanlar, pencere sistemleri bu havalandırma sistemini sağlamak için günümüzde çok tercih ediliyor. İnsanlar klima, vantilatör vs. kullanmak yerine doğal bir ferahlık istiyorlar.

DOĞAL MALZEMELER REVAÇTA

Minimal ve modern mimari çizgilerin yanı sıra yazlıklarda kullanılan malzemelerde de doğallığa bir talep söz konusu. Sentetiklikten uzak, ahşap ve doğal taş gibi malzemeler özellikle tercih ediliyor. Bu malzemeler yazlık mekanlarda dekoratif şıklığı da tamamlıyor.

GÜVENLİK

Güvenlik konusu yaşam alanlarında en önemli konuların başında geliyor. Eğer yazlık yapı kalabalıktan uzak tek başına bir villa ise kamera sistemi, alarm sistemi gibi önlemler tercih ediliyor. Fakat 5-6 villa ve üzeri bir site ise özel güvenlik elemanları ile güvenlik sağlanıyor.



