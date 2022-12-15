YDS ne zaman yapılacak? 2023 YDS tarihi belli mi? Başvurular ÖSYM’den!

2023 YDS ilkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere yılda iki defa düzenleniyor. ÖSYM açıklamasıyla YDS takvimi belli oldu. Ancak bu takvim geriye çekildi. Yeni takvimle ilgili çalışmalar devam ederken 2023 YDS tarihleri de sorgulanıyor. Peki YDS ne zaman yapılacak? 2023 YDS tarihi belli mi? İşte detaylar...

YDS NE ZAMAN?

YDS oturumunda adaylara 80 soru soruluyor ve yanıtlamaları için 180 dakika süre veriliyor.

Açıklamalara göre YDS 9 Nisan 2023'te düzenlenecek. Başvurular 15 Şubat'ta başlayacak ve 27 Şubat'ta sona erecek.

Geç başvuru tarihi ise 8 Mart 2023 olacak. YDS sonuçları 4 Mayıs 2023'te açıklanacak.

YDS/2 NE ZAMAN?

YDS/2 oturumu 22 Ekim 2023 tarihinde yapılacak. Başvurular 1 Eylül'de başlayacak ve 11 Eylül'de sona erecek.

Geç başvuru tarihi 20 Eylül 2023 olarak belirlendi. Sonuçlar ise 7 Kasım'da açıklanacak.



