EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YDS ne zaman yapılacak? 2023 YDS tarihi belli mi? Başvurular ÖSYM’den!

YDS ne zaman yapılacak? 2023 YDS tarihi belli mi? Başvurular ÖSYM’den!

15.12.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) tarihleri, sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. 2023 YDS tarihi için gözler ÖSYM'ye (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) çevrildi. Başvurular bilindiği üzere ÖSYM'nin internet adresinden alınacak. Peki YDS ne zaman yapılacak? 2023 YDS tarihi belli mi? İşte detaylar...

YDS ne zaman yapılacak? 2023 YDS tarihi belli mi? Başvurular ÖSYM’den!

2023 YDS ilkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere yılda iki defa düzenleniyor. ÖSYM açıklamasıyla YDS takvimi belli oldu. Ancak bu takvim geriye çekildi. Yeni takvimle ilgili çalışmalar devam ederken 2023 YDS tarihleri de sorgulanıyor. Peki YDS ne zaman yapılacak? 2023 YDS tarihi belli mi? İşte detaylar...

YDS NE ZAMAN?

YDS oturumunda adaylara 80 soru soruluyor ve yanıtlamaları için 180 dakika süre veriliyor.

YDS ne zaman yapılacak? 2023 YDS tarihi belli mi? Başvurular ÖSYM’den!

Açıklamalara göre YDS 9 Nisan 2023'te düzenlenecek. Başvurular 15 Şubat'ta başlayacak ve 27 Şubat'ta sona erecek.

YDS ne zaman yapılacak? 2023 YDS tarihi belli mi? Başvurular ÖSYM’den!

Geç başvuru tarihi ise 8 Mart 2023 olacak. YDS sonuçları 4 Mayıs 2023'te açıklanacak.

YDS ne zaman yapılacak? 2023 YDS tarihi belli mi? Başvurular ÖSYM’den!

YDS/2 NE ZAMAN?

YDS/2 oturumu 22 Ekim 2023 tarihinde yapılacak. Başvurular 1 Eylül'de başlayacak ve 11 Eylül'de sona erecek.

YDS ne zaman yapılacak? 2023 YDS tarihi belli mi? Başvurular ÖSYM’den!

Geç başvuru tarihi 20 Eylül 2023 olarak belirlendi. Sonuçlar ise 7 Kasım'da açıklanacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ALES sonuçları açıklandıALES sonuçları açıklandı
YKS 2023 ne zaman yapılacak?YKS 2023 ne zaman yapılacak?
AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? 2022-2023 AÖF sınavı cevap anahtarıAÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? 2022-2023 AÖF sınavı cevap anahtarı
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav YDS nba logosu

En Çok Okunan Eğitim Haberler

AÖF sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

YKS 2023 ne zaman yapılacak?

YKS 2023 ne zaman yapılacak?

BİLSEM sınav yayımlandı

BİLSEM sınav yayımlandı

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamada! 2022 KPSS DHBT sonuç sorgulama!

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamada! 2022 KPSS DHBT sonuç sorgulama!

İlginizi Çekebilir

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.