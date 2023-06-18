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YDT PUAN HESAPLAMA 2023: YKS'de net sayısına göre YDT puanı nasıl hesaplanır? ÖSYM açıkladı

18.06.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YDT puan hesaplama konusunda bilgi edinmek isteyen öğrenciler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. YDT, 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak, sınav salonuna aday alımı tamamlanacak. Peki, YDT puanı nasıl hesaplanır? İşte YDT net sayısına göre puan hesaplama...

YDT PUAN HESAPLAMA 2023: YKS'de net sayısına göre YDT puanı nasıl hesaplanır? ÖSYM açıkladı

YDT puan hesaplama ile ilgili detaylar merak edildi. YKS sınavında AYT ve YDT oturumları bugün yapılacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken hayalini kurdukları üniversitede okumak isteyen birçok öğrenci arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, YKS'de YDT puanı nasıl hesaplanır? İşte, YDT net sayısına göre puan hesaplama...

YDT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır. A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır.

Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

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AYT VE YDT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, NE ZAMAN?

AYT, 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Üçüncü oturum YDT, 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te son bulacak.

AYT VE YDT SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇ SORU SORULACAK?

18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

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Üçüncü ve son oturum YDT, 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak, sınav salonuna aday alımı tamamlanacak.

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