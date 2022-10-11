YDUS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2022 ÖSYM YDUS başvuru ekranı!

YDUS başvuruları ile ilgili beklenen açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, YDUS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2022 ÖSYM YDUS başvuru ekranı ve konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

YDUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YDUS başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri'nden, ÖSYM'nin internet sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

YDUS BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

YDUS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte belli oldu. Buna göre; YDUS sınavına başvurular, 11-19 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

2022 YDUS NE ZAMAN?

2022-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS), 18 Aralık 2022 tarihinde uygulanacaktır.

YDUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YDUS başvuru ücreti 570,00 TL olarak açıklandı.

YDUS BAŞVURU EKRANI

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