YDUS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2022 ÖSYM YDUS başvuru ekranı!

YDUS başvuruları ile ilgili beklenen açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, YDUS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2022 ÖSYM YDUS başvuru ekranı ve konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
YDUS başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri'nden, ÖSYM'nin internet sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.
YDUS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte belli oldu. Buna göre; YDUS sınavına başvurular, 11-19 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
2022-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS), 18 Aralık 2022 tarihinde uygulanacaktır.
YDUS başvuru ücreti 570,00 TL olarak açıklandı.
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