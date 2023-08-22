YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2023: ÖSYM ile 1. dönem YDUS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? sonuc.osym.gov.tr ekranı

YDUS yerleştirme sonuçları belli oldu. Konuya ilişkin açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. Duyuruda "8–14 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır."ifadelerine yer verildi. 1. dönem YDUS tercih sonuçları bu açıklamanın ardından internette araştırılıyor. sonuc.osym.gov.tr YDUS tercih sonuçları ekranı ve detaylar haberimizde...

YDUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

YDUS 1. dönem tercih sonuçları erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"8–14 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-YDUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 22 Ağustos 2023 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir."