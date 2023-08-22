EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2023: ÖSYM ile 1. dönem YDUS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? sonuc.osym.gov.tr ekranı

YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2023: ÖSYM ile 1. dönem YDUS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? sonuc.osym.gov.tr ekranı

22.08.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YDUS yerleştirme sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. Kurumun sosyal medya hesabı ve web sitesinden yapılan duyuruda "8–14 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadesine yer verildi. Peki, 1. dönem YDUS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, sonuc.osym.gov.tr YDUS tercih sonuçları ekranı...

YDUS yerleştirme sonuçları belli oldu. Konuya ilişkin açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. Duyuruda "8–14 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır."ifadelerine yer verildi. 1. dönem YDUS tercih sonuçları bu açıklamanın ardından internette araştırılıyor. sonuc.osym.gov.tr YDUS tercih sonuçları ekranı ve detaylar haberimizde...

YDUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

YDUS 1. dönem tercih sonuçları erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"8–14 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-YDUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 22 Ağustos 2023 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir."

YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya onu konuştu! Tercihini görenler hayretler içinde kaldıSosyal medya onu konuştu! Tercihini görenler hayretler içinde kaldı
YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş!YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş!
2023 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI! YKS tercih sonuç ekranı!2023 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI! YKS tercih sonuç ekranı!
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YDUS son dakika

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.