Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yedek paraşütü uçağın kuyruğuna takıldı, 4 bin 600 metre yükseklikte asılı kaldı

Avustralya'da atlayıştan sonra yedek paraşütü uçağın kuyruğuna takılan sporcu, 4 bin 600 metre yükseklikte asılı kaldı.

Yedek paraşütü uçağın kuyruğuna takıldı, 4 bin 600 metre yükseklikte asılı kaldı

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Cairns kentinin güneyinde bir etkinlikte 16 paraşütçü, atlayış yapmak üzere uçakla havalandı. İlk paraşütçü Adrian Ferguson'un yedek paraşütü, atlayıştan sonra açılarak uçağın kanadına takıldı.

Yedek paraşütü uçağın kuyruğuna takıldı, 4 bin 600 metre yükseklikte asılı kaldı 1

Ferguson, 4 bin 600 metre yükseklikte asılı kaldı. Bir süre havada savrulan paraşütçü, yedek paraşütün iplerini keserek uçaktan kurtuldu ve serbest düşüş halindeyken ana paraşütünü açtı. Güvenli bir şekilde yere inen paraşütçünün hafif yaralandığı öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Myanmar'da ordudan hastaneye hava saldırısı: 33 ölüMyanmar'da ordudan hastaneye hava saldırısı: 33 ölü
Kan donduran cinayet: Karısını öldürüp parçalamış!Kan donduran cinayet: Karısını öldürüp parçalamış!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Avustralya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.