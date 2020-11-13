Yedi Güzel Adam Müzesi nerede? MasterChef yarışmacıları Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde! Yedi Güzel Adam kimdir?

MasterChef yarışması her hafta farklı bir yere giderek televizyon izleyicilerine bambaşka yerleri ve lezzetleri tanıtmaya devam ediyor. Son olarak MasterChef Türkiye yarışmasının Cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümünde Yedi Güzel Adam Müzesi’ne gidildiği görüldü. Şimdi izleyiciler müze hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Yedi Güzel Adam Müzesi hangi günler açık? Yedi Güzel Adam Müzesi pazar günü açık mı? İşte tüm merak edilenler...
Bilindiği üzere Kahramanmaraş’a giden MasterChef yarışmacıları bu hafta birbirinden lezzetli Kahramanmaraş yemeklerini yapıyor. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi de Kahramanmaraş ilinde bulunuyor. Kahramanmaraş’taki, Necip Fazıl ekolüyle bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarının anısını yaşatmak adına yollarının kesiştiği tarihi lisede açılan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, kültür turizmi meraklıları tarafından büyük ilgi görüyor.
Programda müzeyi gören televizyon izleyicileri tarafından Yedi Güzel Adam Müzesi adres bilgileri de merak ediliyor. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde 1850’li yıllarda inşa edilen tarihi Maraş Lisesi, 80 yıl boyunca çok sayıda eğitim kurumuna ev sahipliği yaptı. 1950’li senelerde bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarından meydana gelen “Yedi Güzel Adam”ın yolunun kesiştiği mekan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi, 2019 yılının Mart ayında müze haline getirildi ve ziyarete açıldı.
Yedi Güzel Adam Müzesi ziyaret saatleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında müze bir süre ziyarete kapalı kalmıştı. Ancak 1 Haziran’dan itibaren ziyarete açıldı ve yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu. Kovid-19 tedbirlerine uyularak müzeye alınan ziyaretçilere, yetkililer tarafından sosyal mesafe uyarıları da yapılıyor. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda AA muhabirine açıklama yapan müze sorumlusu Mehmet Canlı, Kovid-19'la mücadele kapsamında kentteki tüm müzelerde kontrol noktaları oluşturulduğunu belirtti. Ziyaretçilerin güvenliklerine ve sağlığına dikkat ettiklerini ifade eden Canlı, "Ateş ölçerlerimiz var. Dezenfektanlarımızı kullanıyoruz. Gelen ziyaretçilerimiz bir kişi bile olsa uyarılarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızı, hijyen kontrollerinin ardından sosyal mesafe ve maske takılması şartıyla kabul ediyoruz. Ziyaretçilerimizin de bu konuda anlayış göstermesiyle süreci birlikte yürütüyoruz. Bu şekilde ziyaretlerimiz sürüyor." dedi. Müze, sabah 08.00'den 17.00'ye kadar hizmet veriyor.
Canlı, Kahramanmaraş'ın şairler ve yazarlar şehri olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle Yedi Güzel Adam Müzesi'nin büyük anlam taşıdığını ifade ediyor. Ziyaretlerin yeni normalle birlikte arttığına dikkati çeken Canlı, Kahramanmaraş’ın şiirin başkenti unvanının somutlaştığı noktanın Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olduğunu söylüyor. Bu nedenle bölgenin önemini belirten Canlı, müzenin tarihinde, şehrin olduğu kadar ülkenin de önemli kalem sahipleri ve düşünce insanlarının yetiştiği okul olduğunu ifade ediyor. Canlı, günümüzde de onları unutmadıklarını ve onların anılarını yaşatmaya çalıştıklarını söylüyor.
Kentte Necip Fazıl ekolüyle bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarından oluşan Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören'in yaşamı, şiir ve edebiyat çalışmaları müzede yer alıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum