Yedi Güzel Adam Müzesi nerede? MasterChef yarışmacıları Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde! Yedi Güzel Adam kimdir?

MasterChef yarışması her hafta farklı bir yere giderek televizyon izleyicilerine bambaşka yerleri ve lezzetleri tanıtmaya devam ediyor. Son olarak MasterChef Türkiye yarışmasının Cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümünde Yedi Güzel Adam Müzesi’ne gidildiği görüldü. Şimdi izleyiciler müze hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Yedi Güzel Adam Müzesi hangi günler açık? Yedi Güzel Adam Müzesi pazar günü açık mı? İşte tüm merak edilenler...

YEDİ GÜZEL ADAM MÜZESİ NEREDE?

Bilindiği üzere Kahramanmaraş’a giden MasterChef yarışmacıları bu hafta birbirinden lezzetli Kahramanmaraş yemeklerini yapıyor. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi de Kahramanmaraş ilinde bulunuyor. Kahramanmaraş’taki, Necip Fazıl ekolüyle bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarının anısını yaşatmak adına yollarının kesiştiği tarihi lisede açılan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, kültür turizmi meraklıları tarafından büyük ilgi görüyor.

Programda müzeyi gören televizyon izleyicileri tarafından Yedi Güzel Adam Müzesi adres bilgileri de merak ediliyor. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde 1850’li yıllarda inşa edilen tarihi Maraş Lisesi, 80 yıl boyunca çok sayıda eğitim kurumuna ev sahipliği yaptı. 1950’li senelerde bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarından meydana gelen “Yedi Güzel Adam”ın yolunun kesiştiği mekan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi, 2019 yılının Mart ayında müze haline getirildi ve ziyarete açıldı.