Yediği cips ölümden kurtardı! Doktora gidince gerçeği öğrendi

Hazel Smyth isimli bir kadın sürekli cips yerken dilinde acı hissetti. Şikayetleri artınca doktora başvuran kadın, acı gerçeği öğrendi.

45 yaşındaki Hazel Smyth, her cips yediğinde dilinin sağ tarafında keskin bir yanma hissi yaşayan Smyth, şikayetleri artınca doktora başvurdu ve yapılan testler sonucunda dil kanseri olduğunu öğrendi.

HAYATTA KALMA ŞANSI YÜZDE ELLİYDİ

Hazel, domates ve çikolata gibi basit yiyecekleri tükettiğinde de aynı acıyı hissetmeye başlayınca bu durumdan şüphelendi. Birinci evre dil kanseri teşhisi konuldu. Kısa süre sonra kanserin lenf düğümlerine yayıldığı belirlendi ve hayatta kalma şansının yalnızca %50 olduğu kendisine bildirildi.

Yedi saatlik bir operasyonla hem dilinin bir kısmını hem de lenf düğümlerinden iki tümör alındı. Kasım 2024'te kanserden tamamen temizlendiği açıklanan Smyth, erken uyarı işaretleri olmasaydı bugün hayatta olmayacağını söyledi.

