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Yediği patlamış mısır sonu oldu

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 02.01.2019 16:26 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Ozan Çetin (29), yediği patlamış mısırın soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kalıp yaşamını yitirdi.

Yediği patlamış mısır sonu oldu

Olay dün Serdivan Hamitabat Mahallesi’nde yaşandı. Ozan Çetin’in evde ailesiyle birlikte yediği patlamış mısır, soluk borusuna kaçtı. Ailesi, mısır tanesini çıkarmak için uğraş verdi, ancak başarılı olamadı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ozan Çetin, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İlk incelemede Çetin’in solunum yetmezliğine bağlı kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Bisikletliler Derneği Sakarya Şubesi üyesi olan gencin cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi’ne götürüldü. Ozan Çetin, bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
sakarya serdivan Ozan Çetin patlamış mısır

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