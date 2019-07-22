YEMEK

Yedikçe tokluk hissi veren 5 besin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.07.2019 12:08 | Son Güncelleme

Diyetisyen Ezgi Mısırlı, uzun süre tokluk sağlayan besinler hakkında bilgi verdi.

Yedikçe tokluk hissi veren 5 besin

Diyetisyen Ezgi Mısırlı, “Siz de çok çabuk acıkıyorum veya doyamıyorum diyenlerden misiniz? Bunun sebebini daha önce hiç düşündünüz mü? Belki de tükettiğiniz besinlerin yanlış seçiminden veya yanlış kombinlenmesinden kaynaklanıyordur” dedi.

Diyetisyen Mısırlı, uzun süre tokluk sağlayan besinler hakkında şu bilgileri verdi:

1- Yumurta: Yumurtanın çok önemli ve anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olduğuyla ve uzun süre tok tuttuğuyla ilgili bir çok bilimsel araştırma bulunuyor. Sabah kahvaltıda yiyeceğiniz bir haşlanmış yumurta sizi gün içerisinde açlık krizine karşı çok daha dinç ve dirençli kılar. Haşlanmış yumurta sevmeyenler sebzeli omlet tüketebilir veya kahvaltıda zeytin tüketmeyerek 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile menemen yapabilir.

iStock-948868296

2- Yulaf Ezmesi: iki veya üç yemek kaşığı yulaf ezmesi 1 ince dilim ekmeğe eşittir. Besleyici olduğu kadar düşük kalorilisiyle gündeme gelen yulaf ezmesini yoğurt veya sütle karıştırıp tüketebilirsiniz. Sabah kahvaltısına veya ara öğünlere, kuru meyveler, yağlı tohumlar (fındık, ceviz, badem) ve süt ilavesi ile hazırlanan yulaf ezmesi uzun süre tok tutmada oldukça fayda sağlar.

iStock-182393698 (2)

3- Tarçın: Tarçın hem iştahın azaltılmasında yardımcıdır hem de özellikle şeker hastalarında etkisini gördüğümüz kan şekerini düzenler. Gün içerisinde yoğurdunuzun içine katabilir, gece yatmadan ise iki saat önce sıcak sütün içine bir çubuk tarçın koyabilirsiniz. Böylece sabah uyandığını zaman ani açlık krizine kapılmanız da önlenmiş olur.

iStock-185216445

4- Süt- yoğurt: Tam yağlı süt, peynir ve yoğurt tüketmek yerine artık marketlerde sıklıkla gördüğümüz yarım yağlı olarak yazılmış süt ürünlerini tüketmeniz çok daha faydalı olacaktır. Üstelik protein açısından zengin olmaları sebebiyle iştahı baskılamakta oldukça yardımcı olurken, uzun süre tok tutmada büyük rol sahibiler.

iStock-854296630 (4)

5- Tekli Doymamış Yağ Grubu: Günlük yağ gereksiniminin bir kısmı tekli doymamış yağ asitlerinden karşılandığında yani zeytinyağı tüketimi, avokado, yağlı tohumlar yeterli olduğunda metabolizmanın hızlandırıldığı ve kilo vermenin kolaylaştığı bilimsel çalışmalar ile desteklenmektedir. Örneğin salatalara avokado koymak ya da üzerine bir tatlı kaşığı zeytinyağı damlatarak salatanızı tüketmenin tokluk sağlamak açısından önemi giderek artmaktadır.

iStock-821356232 (2)

Rizelilerin kabusu olmuştu, artık orada da görülüyorRizelilerin kabusu olmuştu, artık orada da görülüyor
Yumurta kabuklarını ve kahveyi karıştırın, bahçedeki çiçekleri coşturun!Yumurta kabuklarını ve kahveyi karıştırın, bahçedeki çiçekleri coşturun!
Kızartma yağını birden fazla kullandığınızda...Kızartma yağını birden fazla kullandığınızda...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tarçının faydaları tok tutan besinler kilo verdiren besinler

En Çok Okunan Haberler

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

Çözemediği sorun yok! İhtiyacınız olan şey sadece biraz vazelin

Çözemediği sorun yok! İhtiyacınız olan şey sadece biraz vazelin

Beslenme uzmanları uyardı: Gerçekten zararlı olabilir

Beslenme uzmanları uyardı: Gerçekten zararlı olabilir

Etin yanında neden yoğurt yememelisiniz?

Etin yanında neden yoğurt yememelisiniz?

100 derece sıcaklıkta ekmek parası için bakın nasıl çalışıyorlar

100 derece sıcaklıkta ekmek parası için bakın nasıl çalışıyorlar

Bu dondurmanın bir topu 100 lira! Sebebi ise...

Bu dondurmanın bir topu 100 lira! Sebebi ise...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 malzemeli kurabiye tarifi

3 malzemeli kurabiye tarifi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günde 400 adet satılıyor: Bu ekmek bir ay boyunca tazecik kalıyor

Günde 400 adet satılıyor: Bu ekmek bir ay boyunca tazecik kalıyor

Yumurta kabuklarını ve kahveyi karıştırın, bahçedeki çiçekleri coşturun!

Yumurta kabuklarını ve kahveyi karıştırın, bahçedeki çiçekleri coşturun!

Ne yediğin kadar nasıl pişirdiğin de önemli

Kızartma yağını birden fazla kullandığınızda...

Aila "World Luxury Restaurant Awards" tarafından 3 kategoride ödüle layık görüldü

Aila "World Luxury Restaurant Awards" tarafından 3 kategoride ödüle layık görüldü

İşçinin yemeğini taşıdığı sefer tası süs eşyası oldu

İşçinin yemeğini taşıdığı sefer tası süs eşyası oldu

Asırlık lezzetler günümüz mutfaklarına taşındı

Asırlık lezzetler günümüz mutfaklarına taşındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.