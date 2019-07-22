Yedikçe tokluk hissi veren 5 besin

Diyetisyen Ezgi Mısırlı, “Siz de çok çabuk acıkıyorum veya doyamıyorum diyenlerden misiniz? Bunun sebebini daha önce hiç düşündünüz mü? Belki de tükettiğiniz besinlerin yanlış seçiminden veya yanlış kombinlenmesinden kaynaklanıyordur” dedi.

Diyetisyen Mısırlı, uzun süre tokluk sağlayan besinler hakkında şu bilgileri verdi:

1- Yumurta: Yumurtanın çok önemli ve anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olduğuyla ve uzun süre tok tuttuğuyla ilgili bir çok bilimsel araştırma bulunuyor. Sabah kahvaltıda yiyeceğiniz bir haşlanmış yumurta sizi gün içerisinde açlık krizine karşı çok daha dinç ve dirençli kılar. Haşlanmış yumurta sevmeyenler sebzeli omlet tüketebilir veya kahvaltıda zeytin tüketmeyerek 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile menemen yapabilir.

2- Yulaf Ezmesi: iki veya üç yemek kaşığı yulaf ezmesi 1 ince dilim ekmeğe eşittir. Besleyici olduğu kadar düşük kalorilisiyle gündeme gelen yulaf ezmesini yoğurt veya sütle karıştırıp tüketebilirsiniz. Sabah kahvaltısına veya ara öğünlere, kuru meyveler, yağlı tohumlar (fındık, ceviz, badem) ve süt ilavesi ile hazırlanan yulaf ezmesi uzun süre tok tutmada oldukça fayda sağlar.