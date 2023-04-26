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Yedikçe yediren ıslak hamburger tarifi! Soslu ıslak hamburger nasıl yapılır?

26.04.2023 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En sevilen sokak lezzetleri arasında yer alan ıslak hamburger bol sosu ve yumuşacık ekmeğiyle gönüllere taht kuruyor. Tokluk hissi vermeden yedikçe yediren ıslak hamburger nasıl yapılır merak ediyorsanız bu evde ıslak hamburger tarifine göz atabilirsiniz.

Yedikçe yediren ıslak hamburger tarifi! Soslu ıslak hamburger nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon 390kal

Islak hamburger klasik hamburger tariflerine göre çok daha hafif lezzetiyle dikkat çekiyor. Evde kolayca hazırlanan ıslak hamburger küçükten büyüğe herkesin favorisi oluyor.

MALZEMELER

  • Hamburger İçin:
  • 400 gram orta yağlı dana kıyma
  • 1 adet orta boy kuru soğan (robotta çekilmiş)
  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
  • 6 adet hamburger ekmeği
  • Sosu için:
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 3 diş sarımsak
  • 1,5 su bardağı domates püresi
  • 3 yemek kaşığı ketçap
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber (silme)
  • 1 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker (arzuya göre)

TARİF

  • Hamburger köftesi için karıştırma kabında 400 gr orta yağlı dana kıyma, 1 adet robottan geçirilmiş soğan, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı galeta unu, 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberle birlikte iyice yoğurun. Üzerini kapatıp köfte harcını yarım saat buzdolabında dinlendirin.
  • Dinlenen köfte harcından eşit parçalar alıp hamburger ekmeğinizin büyüküğünde köfteler hazırlayın.
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte 3 diş sarımsağı 2 dakika kadar kavurun.
  • 1,5 su bardağı domates püresi, 3 yemek kaşığı ketçap, 1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve 1 su bardağı suyu da tencereye ilave edip sosu güzelce kaynatın. Sosunuz yeterince şekerli değilse 1 tatlı kaşığı kadar şeker de ilave edebilirsiniz.
  • Sos pişerken köfteleri de ısıtılmış tavada arkalı önlü pişirin.
  • Sos piştikten sonra ekmeklerin iç kısımlarını sosa batırın ve buhar aparatı koyduğunuz tencereye yerleştirip köfteyle birleştirin.
  • Kalan sosu fırça yardımıyla hamburger ekmeğine yedirin. Üzerlerini fırın kağıdıyla kapatıp yumuşayana kadar; yaklaşık 6 dakika pişirin.
  • Pişirdikten sonra sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın.

AFİYET OLSUN!

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