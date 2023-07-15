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    Yedikçe yediriyor: Kakaolu ıslak kek tarifi! Tam kıvamında kakaolu ıslak kek nasıl yapılır? İşte malzemeleri

    15.07.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kakaolu ıslak kek tarifi sıklıkla yapılan lezzetlerden biri. Üzerindeki sosu ve yumuşacık kekiyle ağızlarda muhteşem bir tat bırakan bu tarifi yapmak oldukça pratik ve kolay. Misafir sofralarının baş tacı kakaolu ıslak kekin bazı püf noktaları da bulunuyor. Peki, Tam kıvamında kakaolu ıslak kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 10
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 35dk
    Kalori/Porsiyon -

    Kek çeşitlerinden biri olan ıslak kek yediden yetmişe herkesin sevdiği tatlılardan biri. Misafire ne yapsam diye düşünenlerin ilk aklına gelen lezzetlerden kakaolu ıslak kekin tam kıvamında tutan tarifinin malzemeleri ve yapılışı haberimizde.

    MALZEMELER

    • 3 adet yumurta
    • 1,5 su bardağı şeker
    • 1,5 su bardağı süt
    • 1 su bardağı sıvı yağ
    • 1 paket kakao (25g)
    • 1 paket kabartma tozu
    • 1 paket vanilya
    • 2 su bardağı un (elenmiş)
    • Üst sosunu hazırlama için
    • 1 su bardağı kakaolu karışım (bu karışımı kek hamurunu yaparken ayıracağız)
    • 1,5 su bardağı süt
    • Üzeri için:
    • Ceviz

    TARİF

    • Islak kek tarifi için ilk olarak yumurta, şeker iyice çırpıldıktan sonra süt, sıvı yağ, kakao eklenerek tekrar çırpılır.
    • Kekimizi ıslatmak için bu karışımdan bir su bardağı ayrılır.
    • Kalan karışıma kabartma tozu, vanilya ve elenmiş un karıştırılarak kek hamuru oluşturulur.
    • Yağlanmış tepsiye ya da borcama dökülerek 170 derecede fırına sürülür, yaklaşık 35 dakika pişirilir.
    • Keki beklerken üzeri için ayırdığınız karışımı uygun bir tavaya alarak üzerine süt ilave edilir ve ocakta 5 dakika kaynatılır.
    • Fırından çıkan kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra yani 10 dk kadar sonra dilimlenir, üzerine yavaş yavaş ılıyan sos her yerine gelecek şekilde dökülür.
    • Üzerine iri parçalanan ceviz serpilir.
    • Kekin sosu güzelce çekmesi için 2-3 saat dinlendirildikten sonra ıslak kek servis edilebilir.

    AFİYET OLSUN!

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