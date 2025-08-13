Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu için açıklama: Çok değerli bir insandı...

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni sezon hakkında konuşan Arjantinli futbolcu, "Yeni sezona başlıyoruz. Mutluyuz. Yıllar sonra kaptanlık bandını Muslera'dan almak çok büyük bir gurur. Bu kulübü her zaman gururla temsil ettim. Takım arkadaşlarıma yardımcı olabilmeye çalıştım. Bir aydır takımla idmana çıkıyorum, en kısa sürede ilk maçıma çıkmak istiyorum. Birçok hedefimiz var, tekrardan şampiyon olmak istiyoruz. Galatasaray'ı çok özledim, sahada tekrar onlarla birlikte olmak için sabırsızlıkla çalışıyorum ve bekliyorum." dedi.

'KAPTANLIĞI ALMAK BÜYÜK BİR GURUR'

Kaptanlık hakkında da konuşan Icardi, "Yıllar sonra kaptanlığı Nando'dan devralmak benim için büyük bir gurur. Bu kulübü her zaman büyük bir gururla temsil ettim. Takım arkadaşlarıma olabildiğince yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi de kaptan olarak temsil edeceğim için çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

'ÇOK KARAKTER SAHİBİ İNSANLAR GELİYOR'

Takıma önemli isimlerin geldiğini vurgulayan Icardi, "Muslera ve Mertens çok önemliydi. Ancak çok karakter sahibi, saha içi ve dışında destek olacak iyi insanlar geliyor. Futbolun ötesinde bir dostluğumuz var. Şampiyonluğu getiren faktör bu. Aile ortamının olması başarıda en önemli şey." sözlerini sarf etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Kerem Aktürkoğlu-Fenerbahçe sorusu üzerine yanıt veren Icardi, "Kerem konusunda çok bir şey söyleyemem futbol bu. Olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Dün oynadı, Benfica'nın oyuncusu hala. Galatasaray için de çok önemli bir insandı. Çok büyüdüğünü de söyleyebiliriz Galatasaray'da. Ona en iyi dileklerimi söyleyebilirim sadece. Çok kıymetliydi beraber geçirdiğimiz zaman ve benim için çok değerli bir insandı. Kariyerinde başarılar dilerim kendisine. Kariyerine ve Milli Takım'a artıysa herhangi bir şeyi yapabilir, kendi kararı."