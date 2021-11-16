Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Survivor yıldızları Ayşe Yüksel ve Emin Günenç dostluğu bitti

Survivor 2021 sezonunda mavi takımda yarışan Ayşe Yüksel ve Emin Günenç, yarışma bittikten sonra da dostluklarını sürdürüyolardı. Birbirlerinin yanından ayrılmayan ikili hakkında aşk iddiaları bile ortaya atılmıştı. Günenç ve Yüksel dostluğunda şaşırtan bir gelişme yaşandı.

BİRBİRLERİNİ TAKİP ETMEYİ BIRAKTILAR

Ayşe Yüksel ve Emin Günenç'in birbirlerini takipten çıkması, sosyal medyada olay oldu. Söylentilerin çoğu, ikilinin aşk yaşadığı ve ayrıldıktan sonra birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları yönünde olsa da, Emin Günenç'in sosyal medyada beğendiği yorumlar, ''Ayşe Yüksel, Emin Günenç'i kıskanıyor mu?'' sorusunu akıllara getirdi.

''KENDİSİ ARTIK ERKEKLERİ DE KISKANIYOR''

Kırmızı Oda dizisinde Meltem Cumbul ile kamera karşısına geçerek sevenlerini heyecanlandıran Emin Günenç, bir sosyal medya kullanıcısının, ''Ayşe kendini baya geliştirmiş. Artık erkekleri de kıskanıyor. Adamın dizide oynadığını duyar duymaz takipten çıkmış'' yorumunu beğenince ortalık karıştı. Günenç'in bu hamlesi, ikilinin küsme sebebinin, Ayşe Yüksel'in kıskançlığı olduğu yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi. Ayşe Yüksel, Survivor'dan döndüğünden beri oyuncu olmak istediğini ve tüm tekliflere açık olduğunu duyurmuştu.





