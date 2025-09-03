SPOR

Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Yunus Akgün'den milli takım kampında, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu için antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

A Milli Takım'da Galatasaray forması giyen Yunus Akgün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Galatasaray'da oynadıkları dönemde çok samimi olan ikilinin bu paylaşım sonrası aralarının açık olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda A Milli Takım, 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürürken Yunus Akgün'ün paylaşımı dikkat çekti.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMUŞTU

Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Yunus Akgün den milli takım kampında, Fenerbahçe ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu için antrenman sonrası olay hamle... Kerem den anında yanıt geldi! 1

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, beraber oynadıkları dönemde yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Fenerbahçe'nin Benfica'dan transferi Kerem Aktürkoğlu'na sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta yer vermedi.

FOTOĞRAFTAN SİLDİ

Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Yunus Akgün den milli takım kampında, Fenerbahçe ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu için antrenman sonrası olay hamle... Kerem den anında yanıt geldi! 2

Kerem Aktürkoğlu'nu fotoğraftan silen Yunus Akgün'ün bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN YANIT

Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Yunus Akgün den milli takım kampında, Fenerbahçe ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu için antrenman sonrası olay hamle... Kerem den anında yanıt geldi! 3

Yunus Akgün'ün yaptığı bu paylaşımdan dakikalar sonra Kerem Aktürkoğlu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

