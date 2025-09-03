Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Yunus Akgün'den milli takım kampında, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu için antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda A Milli Takım, 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürürken Yunus Akgün'ün paylaşımı dikkat çekti.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMUŞTU

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, beraber oynadıkları dönemde yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Fenerbahçe'nin Benfica'dan transferi Kerem Aktürkoğlu'na sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta yer vermedi.

FOTOĞRAFTAN SİLDİ

Kerem Aktürkoğlu'nu fotoğraftan silen Yunus Akgün'ün bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN YANIT

Yunus Akgün'ün yaptığı bu paylaşımdan dakikalar sonra Kerem Aktürkoğlu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.