Yeğenini taciz etmişti! Eski valinin skandal aşkı: Hamile olduğu ortaya çıktı

2007'de Meksika’da "Big Brother"ı kazandıktan sonra şöhrete kavuşan Tucumán doğumlu Marianela Mirra'nın, cinsel istismar suçundan ev hapsinde tutulan eski Tucumán valisi José Alperovich'in çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı.

Noticias dergisi haber sayfasında yer alan bilgiye göre, "Bu ilişki 20 yılı aykın süredir devam ediyor". Haberde Mirra'nın, "José ile hiçbir zaman bir ayrılık yaşanmadı. O zamanlar yalan söyledim çünkü artık takip edilmek istemiyordum" ifadelerine yer verildi.

YEĞENİNİ İSTİSMAR ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl senatörlük döneminde sekreterliğini yaptığı yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 16 yıl hapis cezasına çarptırılmış, cezası ev hapsine çevrilmişti.