Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yeğenini taciz etmişti! Eski valinin skandal aşkı: Hamile olduğu ortaya çıktı

Meksika'da yeğenini taciz ettiği iddiasıyla cinsel istismar suçundan ev hapsinde olan eski Tucum án valisi José Alperovich, suni döllenme yoluyla baba olacak. Ünlü isim Marianela Mirra'dan çocuk bekliyor.

Yeğenini taciz etmişti! Eski valinin skandal aşkı: Hamile olduğu ortaya çıktı

2007'de Meksika’da "Big Brother"ı kazandıktan sonra şöhrete kavuşan Tucumán doğumlu Marianela Mirra'nın, cinsel istismar suçundan ev hapsinde tutulan eski Tucumán valisi José Alperovich'in çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı.

Yeğenini taciz etmişti! Eski valinin skandal aşkı: Hamile olduğu ortaya çıktı 1

Noticias dergisi haber sayfasında yer alan bilgiye göre, "Bu ilişki 20 yılı aykın süredir devam ediyor". Haberde Mirra'nın, "José ile hiçbir zaman bir ayrılık yaşanmadı. O zamanlar yalan söyledim çünkü artık takip edilmek istemiyordum" ifadelerine yer verildi.

Yeğenini taciz etmişti! Eski valinin skandal aşkı: Hamile olduğu ortaya çıktı 2

YEĞENİNİ İSTİSMAR ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl senatörlük döneminde sekreterliğini yaptığı yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 16 yıl hapis cezasına çarptırılmış, cezası ev hapsine çevrilmişti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aynı numara tarafından 6 ayda 3000 kere arandı! Aynı numara tarafından 6 ayda 3000 kere arandı!
Hapishanede isyan! 5 mahkum öldü, çok sayıda yaralı varHapishanede isyan! 5 mahkum öldü, çok sayıda yaralı var

Anahtar Kelimeler:
Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.