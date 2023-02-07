Yeğenleri enkazda kalmıştı! Güldür Güldür'ün yıldızı Mahir İpek son durumu paylaştı

Kahramanmaraş'taki 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkım, can ve mal kaybına neden oldu. 'Güldür Güldür Show' oyuncularından Mahir İpek'in yeğenleri de enkazda kurtarılmayı bekliyordu. İpek, son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

SON DURUMU AKTARDI

Dün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17 sıralarında deprem oldu. Saat 13.24 sıralarında ise bu defa Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem oldu. Deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi ve bu deprem sonucunda birçok bina yıkıldı.

Birçok ilden yardım talepleriyle beraber kurtarılma haberleri de gelmeye devam ediyor. 'Güldür Güldür Show' oyuncusu Mahir İpek da Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile depremde yeğenlerinin enkaz altında kaldığını belirtmişti.

"SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

Mahir İpek, "SAR arama kurtarma az önce bir yeğenimi göçükten kurtardı, kalanlar için çalışıyorlar. Size ve sin gibi uğraşan çabalayan herkese sonsuz teşekkürler" açıklamalarını yaptı.

