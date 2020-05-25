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Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım: Sorunlarımız var, çözmeye çalışıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 21:44 | Son Güncelleme

"Sonumun Bergen gibi olmasından korkuyorum” diyerek gözyaşlarına boğulan Yeliz Yeşilmen sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı. Eşi Ali Uğur Akbaş ile kamera karşısına geçen Yeliz Yeşilmen, "Sorunlarımız var, çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Oyuncu Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz gün Instagram hesabından, "Çok büyük fedakarlıklar yaptım, sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum" diyerek hıçkıra hıçkıra ağladığı anları paylaşmıştı.

Yeliz Yeşilmen: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorumYeliz Yeşilmen: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum

Yeliz Yeşilmen Instagram'da yeni bir video paylaştı. Eşi Ali Uğur Akbaş ile kamera karşısına geçen Yeliz Yeşilmen "Biraz tatsız olaylar yaşandı. Kendi aramızda çözmeye çalıştığımız sorunlarımız var. Zamana bırakıyoruz. Çözdüğümüzde açıklama yapacağız. Şu anda aynı evde kalıyoruz. Bizim iki çocuğumuz var. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor. Bunun üçüncü şahıslarla alakası yok" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
yaşanılanları gözlerinden anlıyoruz bacım sanki sırtına silah dayanmış gibi duruşunuz var adamda tetikte bekliyor allah yardım etsin
bu adamla sorun çözülmez
madem bu kadar sıkıntılisin ne akla hizmet beraber canlı yayın yapıyonuz aklımda deli sorular
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