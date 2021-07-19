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Yeliz Yeşilmen, yaşadığı kâbusu gözyaşları içinde anlattı: Bütün deniz kan

19.07.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ailesiyle birlikte tatile çıkan Yeliz Yeşilmen, kâbusu yaşadı. 42 yaşındaki Yeşilmen, denize girmek istediği sırada merdivenlerden düşen oğlu Birbey'in durumunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Yeliz Yeşilmen, yaşadığı kâbusu gözyaşları içinde anlattı: Bütün deniz kan

Bir süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu Yeliz Yeşilmen'in oğlu Birbey denize girmek isterken merdivenlerden düştü. Yeşilmen ise o anları anlatırken gözyaşı döktü.

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"AYAĞININ ETİ KALKTI"

Yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşan Yeliz Yeşilmen, "Denize girerken merdivenden düştü. Ayağının bütün arkası, eti kalktı. Bütün deniz kan oldu, ben çok korktum. Beni arayan kişilere dönemiyorum. Sonra... Daha sonra..."

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"BÜTÜN DENİZ KAN"

Sakinleştikten sonra olayın detaylarını anlatan Yeliz Yeşilmen, "Allah beterinden korusun ama çok korktum. Birbey denize girerken o basamaklardan ayağı kayıp düşmüş. Bütün deniz kan. Kardeşim kucağında getirdi, ben onu bir gördüm kendimden geçtim. Kucağıma aldım, o panikten düştüm bir de çocukla..." dedi.

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Yeliz Yeşilmen Instagram
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