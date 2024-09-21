Yeliz Yeşilmen yine bir tartışmanın fitilini ateşledi! Zengin-fakir erkek karşılaştırması sosyal medyayı salladı! 'Bu sefer haklı'

Bodrum'daki lüks evi, altınları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Yeliz Yeşilmen bu defa zengin erkek fakir erkek karşılaştırması yaptı.

Yine bir tartışmanın fitili ateşleyen Yeliz Yeşilmen 'Kadınlar her yerde ağlıyor. Adamlar kadınları üzüyor. Zengini de üzüyor fakiri de üzüyor. Bu kadar üzülüyorsam lüks bir arabada üzülmeyi tercih ederim' dedi.

Ünlü isme bu açıklamalarının ardından 'neden?' diye soruldu. Yeşilmen ise sözlerine şöyle devam etti; 'Tek odada da üzülüyorsun on odada da üzülüyorsun. Tabii üzüldüğün yerde önemli... En azından çabuk toparlayabilirsin. Öbüründe toparlaman zor. Hemen bir Dubai tatiline gidiyorum deyip gidersin diğerinde çamaşır yıkamaya devam edersin'

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Yeşilmen'in bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin bu yorumunu sosyal medyada doğru bulanda oldu yanlış bulanda...

YORUM YAĞDI

Yeliz Yeşilmen'e; 'doğru valla ilk defa katılıyorum', 'bu sefer haklı', 'sözlerinin hepsi doğru', 'tek kelimesi yanlış değil' gibi destekleyici yorumların yanı sıra 'yine boş boş konuşmuş', 'yine saçmalamış' gibi eleştirel yorumlar da yapıldı.