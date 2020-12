Yemeğe çıkan çocukların sadece bir salatalık yiyebildiğini görünce "iyilik" hareketi başlattılar

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından kış mevsiminin gelmesiyle Suriye'ye yönelik "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" kampanyası başlatıldı.

İHH, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisinin bütün dünyada arttığı günlerde, 81 ilden bağışçıların katkılarıyla Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine destek olacak.

"Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" diyerek yola çıkan ekipler; kıyafet, gıda, battaniye, bot ve yakacak gibi temel yaşam malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Dernek Başkanı Engin Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 aydır yürüttükleri kampanyayla 2 bin çizmeyi Suriye'de savaş bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyledi.

Bağışçıların desteğiyle bölgenin çeşitli yerleşim yerlerinde 80 aileye zekatların ulaştırıldığını dile getiren Sezer, şöyle devam etti:

"Eğitim sorumlumuz, bölgede okullarda gezerken öğlen yemeğine çıkan çocukların duvar kenarında sadece 1 salatalık yediğini görmüş. Bundan etkilenerek genel merkezle görüşüp 'Sevgi Öğünü' projesi başlatıldı. Her öğlen yemeğini biz organize ediyoruz artık. Şu an yaklaşık 25 bin öğrenciye her öğlen yemeğinde yemek dağıtılıyor. Rahmet köyünde 3 yıldır öğrencilerin masraflarını da Sakarya İHH olarak biz üstlendik. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımız öğrenci başına 125 lira bağış yapıyor, kendilerine bu öğrencilerin bilgilerini veriyoruz. Buradaki öğrencilerin çoğu yetim. Bu konuda yardıma ihtiyacımız var. Onlar en ufak yardımla çok mutlu oluyor."