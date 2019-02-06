Yemeğin içindeki fazla yağ nasıl alınır diyerek paylaştığı videoyla cevap verdi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.02.2019 12:15 | Son Güncelleme

Yemeğin içinde bulunan fazla yağ nasıl alınır diyerek yağı yemekten ayırdığı anları gösteren bir sosyal medya kullanıcısı video ile cevap verdi. Yapılan yemeğin içinde fazla kaçan yağı aldığını gösteren video sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Yağın fazla kaçtığını düşündüğü yemekten yağ nasıl alınır diyerek pişen yemeği gösteren bir kişi paylaştığı videoyla cevap verdi. Görüntüyü çeken kişi birçok kişinin bildiği ama pek uygulamadığı buz kalıbı yöntemiyle yemekteki fazla yağın alındığı anları gösterdi.

YEMEKTEKİ YAĞI BUZ KALIBI YARDIMIYLA ALDI

Bir buz kalıbı yardımıyla pişen yemeğe batırdığı buz kalıbını çıkaran kişi, buzun etrafında biriken yağları gösterdi. Daha sonra da kısa süre içinde donan yağ tabakalarını ayrı bir tabağa sıyırdı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle izlenen görüntü çok sayıda beğeni aldı.

BİLİNEN AMA PEK UYGULANMAYAN BİR YÖNTEM

Yemekteki fazla yağı almak için kullanılan çözüm olarak bu buz kalıbı yöntemi bilinen bir yöntem. Yemeğin içine atılan buz kalıbının yemek içinde fazla bekletilmeden çıkarılması gerekir. Videoda da buzun ne kadar sürede yemeğin içinden çıkarılması gerektiği bilgi vermesi açısından faydalı olduğu yorumlarını aldı. Yemekteki yağı buz ile ayırma yönteminin görüntüleri ilgiyle izlendi.

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Yemek YAĞ buz buz kalıbı yöntem çözüm

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