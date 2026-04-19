Yemek seçme derdine son! Bu restoranda yapay zekâ ne yiyeceğinize karar veriyor

Çin’de açılan yapay zekâ destekli restoranlarda müşterilerin yemek tercihini artık robotlar belirliyor. Yüz ve dil taramasıyla analiz yapan sistem, kişiye özel menü öneride bulunuyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

Çin’de açılan yeni nesil restoranlar, teknolojiyle gastronomiyi birleştirerek dikkat çekiyor. Yapay zekâ destekli bu restoranlarda müşterilerin ne yiyeceğine artık garsonlar değil, robotlar karar veriyor.

Siparişten servise, hatta mutfakta yemek yapımına kadar birçok aşamada robotların görev aldığı restoranlarda, insan gücünün büyük ölçüde yerini makineler almış durumda. Bazı işletmelerde işlerin yüzde 60’ının robotlar tarafından yürütüldüğü belirtiliyor.

YÜZÜNÜZE VE DİLİNİZE BAKIP KARAR VERİYOR

Zhejiang eyaletindeki bir restoranda ise sistem bir adım daha ileri taşındı. Yapay zekâ, müşterilerin yüzünü ve hatta dilini tarayarak analiz yapıyor. Ardından sorulan sorularla birlikte kişinin yaşam tarzı, ruh hali ve sindirim durumu değerlendiriliyor.

Bu analiz sonrası yapay zekâ, müşteriye en uygun yemekleri öneriyor. Menüde yüzlerce farklı yemek bulunurken, öneriler kişiye özel hazırlanıyor.

ROBOTLAR 100’DEN FAZLA YEMEK YAPIYOR

Restoran yetkilileri, robot şeflerin 100’den fazla yemeği kusursuz şekilde hazırlayabildiğini belirtiyor. Menüde tavuklu yemeklerden deniz ürünlerine kadar geniş bir yelpaze yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka restoran
