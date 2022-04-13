Yemek yapmayı bir iş değil sanat olarak görenler için kullanışlı ve uzun ömürlü ürünler

Yemek yapmak hobileriniz arasındaysa ve mutfakta geçirdiğiniz zamandan keyif alıyorsanız doğru yerdesiniz! Mutfakta geçirilen vakti daha verimli ve keyifli hâle getirecek pek çok yaratıcı mutfak ürünüyle karşınızdayız! Gelin, mutfakta kalıcı bir düzen kurmanızı sağlayacak ve yemek yaparken işlerinizi kolaylaştıracak ürün fikirlerine hep birlikte göz atalım.

1. Daha düzenli bir mutfak tezgâhı için OKAT Manyetik Bıçak Tutucu

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Mutfak dolaplarında ya da tezgâh üzerinde yeteri kadar yer kalmadığında bıçaklar için ekstra alan yaratabileceğiniz bir öneri ile karşınızdayız. Tüm bıçak setini rahat erişebileceğiniz bir alanda tutmak için kullanabileceğiniz OKAT Manyetik Bıçak Tutucu, mutfaktaki işlerinizi bir hayli kolaylaştıracak. Yalnız bıçaklar için değil spatula, kepçe, çırpıcı, süzgeç gibi pek çok ürünü de duvara sabitleyebileceğiniz manyetik bıçak tutucuya mutfağınızda mutlaka şans tanıyın. Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilen, son derece zarif görünüme sahip ürünle mutfakta geçirdiğiniz zamanı daha konforlu hâle getirmeye ne dersiniz?

2. Her mutfağın olmazsa olmaz destekçisi: Lullaby Geyik Figürlü Kesme Tahtası Seti

Hem mutfakta yemek yaparken hem yapılan yemeği sunarken kullanılan kesme tahtaları elimizden hiç düşmez. Kesme ve doğrama işlemlerinde sık sık yardımına başvurulan kesme tahtalarının gıda ile uyumlu olduğundan emin olmalısınız. Gıda ile temasa uygun, 43x18 ve 38x18 ölçülerinde iki farklı boyda elinize ulaşacak Lullaby Geyik Figürlü Kesme Tahtası Seti'ne mutfağınızda yer açın! Zarif tasarımı sayesinde dekoratif olarak da kullanabileceğiniz sete hayran kalmamak elde değil. Ürünün kayın ağacından üretildiği için uzun süre size eşlik edeceğini de söylemeden geçmeyelim.

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3. Mutfağınıza modern bir dokunuş: ComSaf Mantarlı Kavanoz Seti

Her türlü bakliyat, kahve ve baharatları saklayıp yeri geldiğinde tazeliğini kaybetmeden kullanmayı sağlayan en büyük yardımcılar elbette kavanozlar. Ürünlerinizin her zaman taze kalması ve dağılmadan derli toplu dolaplarınızda konumlanması için ihtiyaç duyduğunuz kavanozlarda farklı bir tasarım arıyorsanız ComSaf Mantarlı Kavanoz Seti tam size göre! Küflenmeyen ve nem tutmayan mantar tıpası sayesinde rahat kullanılan kavanozların cam şişeleri hem buzdolabı hem mikrodalga fırın gibi farklı ısı durumlarında rahatlıkla kullanılır. 1240 ml hacimli, şık tasarımlı kavanoz seti, mutfağınıza da çok yakışacak!

4. Görenleri kendine hayran bırakan: Bino Pasta Standı

Çeşit çeşit kurabiye ve cheesecake gibi atıştırmalıklar hazırladığınızda onlara hak ettiği değeri verin! Fırın tepsilerinde durmasındansa şık bir standa yerleştirmeyi tercih edenlerdenseniz size önerimiz Bino Pasta Standı. Çocuklar okuldan geldiğinde, özel davetlerde ya da misafirleriniz için büyük bir keyifle kullanabileceğiniz standın paslanmaz gold ve yıkanabilir raflardan oluştuğunu da belirtelim. Kaydırmaz ayakları zeminin çizilmesini engeller ve dengeyi kolayca sağlar. Estetik yuvarlak tasarımı, gold ve siyahın benzersiz uyumuyla mutfağınıza çok yakışacak ürünle harika sofra düzeni oluşturmaya ne dersiniz?

5. Artan yemekleri güvenle saklamak için: Schafer Glaze Saklama Kabı

Kalan yemekleri saklamak için hem sağlam hem sağlığa zarar vermeyen materyallerle üretilen kullanışlı saklama kaplarına ihtiyaç duyulur. Birbirinden lezzetli zeytinyağlılar, et yemekleri ya da hamur işlerini saklamak için kullanabileceğiniz Schafer Glaze Saklama Kabı, tam da ihtiyaca yönelik olarak üretilmiş gibi desek, yanlış olmaz. Bulaşık makinesinde yıkanabilen ve tam oturan kapaklarıyla kolay kullanılan saklama kapları dayanıklı malzemelerden üretildiği için uzun süre sorunsuz kullanılır. 3 farklı boyutuyla çeşitli miktarlardaki yemekler için rahatlıkla kullanılır. Retro tasarımına ise hayran kalacağınızdan hiç şüphemiz yok!

6. Bitkisel yağlar ve müthiş aromalar çıkarmak için: FGVBC Granit Havan

Mutfağınızda harika aromaya sahip yemekler pişirirken ya da kendiniz ve aileniz için bitkisel, şifalı çaylar demlemek istediğinizde geleneksel yöntemden şaşmayanlardansanız sık sık havana ihtiyaç duyuyor olmalısınız. Geleneksel yöntemlerin yanı sıra granitin sağlıklı yapısından da faydalanmak isterseniz FGVBC Granit Havan'ı mutlaka alışveriş listenize eklemelisiniz. Buram buram kahve kokularına doymak, sarımsak ve baharatları ezmek hatta muhteşem pesto sos hazırlamak istediğinizde havanı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle kışlık hazırlıklarını daha keyifli hâle getirecek FGVBC Granit Havan mutfak tezgâhına da farklı bir hava katacak!

7. Daha fresh salatalar hazırlamak için Fackelmann Salata Kurutucu'ya güvenin

Yaz kış fark etmeksizin içerisinde çeşit çeşit yeşilliklerin bulunduğu salatalar, sofraların vazgeçilmezi. Kıvırcık marullardan Akdeniz yeşilliğine, taze soğandan reyhana, fesleğenden tere ve maydanoza kadar birçok yeşillik salatada yer alır. Salatanın lezzetli olabilmesi için yeşilliklerin iyice kuruduktan sonra salataya eklenmesi gerekir. Suyu süzülmeyen yeşillikler salatanın çok daha çabuk sönmesine neden olur. Eğer siz de bu durumdan sıkıldıysanız mutlaka Fackelmann Salata Kurutucu'ya mutfağınızda yer açmalısınız. Kaymaz tabanı sayesinde rahat kullanılan ürünün kâsesini dilerseniz servis yaparken de kullanabilirsiniz. BPA içermediği için gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

8. Yumurtanız istediğiniz kıvamda olsun: Grundig Yumurta Pişirici

"Sabah kahvaltılarında tam kıvamında pişen haşlanmış yumurta olmadan olmaz!" diyenlerdenseniz uzun süre kullanabileceğiniz güzel bir ürünle karşınızdayız! Yumurtada istediğiniz kıvam için zaman ayarı imkânı tanıyan Grundig Yumurta Pişirici, LED'li kontrol ayar düğmesiyle de rakiplerinin arasından sıyrılmayı başarır. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik gövdesiyle uzun süre size eşlik edecek ürün, kaplamalı yapışmaz ısıtma plakası sayesinde rahat kullanılır. Kulplu şeffaf kapağıyla hem sevimli hem kullanışlı Grundig Yumurta Pişirici, 400 watt gücüyle pişirme işlemini kısa sürede gerçekleştirir. Böylece sabahları size zaman da kazandırır.

9. Mutfakta pratiklik arayanlara: Oms Cam Kapaklı Süzgeçli Tencere

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Mutfakta yemek pişirmeyi ve mutfağı temizlemeyi çok seviyor olsanız da mutlaka kısa sürede tüm işin halledilmesi gereken zamanlar olur. Yorgun geçen bir günün akşamında evinize geldiğinizde pratik olduğu için makarna yapmayı tercih ediyor ancak çıkan bulaşıkları düşündükçe yorulmaya başlıyorsanız oldukça pratik bir ürünle sizleri tanıştıralım. Hem tencere hem süzgeç olarak kullanabileceğiniz Oms Cam Kapaklı Süzgeçli Tencere'ye şans vermeye ne dersiniz? Cam kapağı, kenar kısmında yer alan filtresi ve konforlu tutuş sağlayan tutma kulplarıyla işlerinizi kolaylaştıracak tencereyle ister makarna ister sebze haşlayabilir, suyunu ekstra süzgece ihtiyaç duymadan kolayca boşaltabilirsiniz.

10. EMBazaar Paslanmaz Çelik Turbo Soyacak'la işleri hızlandırın

Mutfakta yemek hazırlarken âdeta sağ kolunuz olacak bir diğer ürün önerisiyle karşınızdayız! Özellikle sebze soyma işlemlerinde hız kazanmak istiyorsanız EMBazaar Paslanmaz Çelik Turbo Soyacak'a mutlaka göz atmalısınız. Patates, salatalık, havuç gibi sert sebzeleri hızlıca soymak, salata ve yemekleriniz için kısa sürede jülyen şekilde doğramak istiyorsanız ürüne mutfağınızda yer açmalısınız. Geniş ağız kısmı, büyük boy tasarımıyla birçok meyve ve sebze için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kenarlarında yer alan özel tasarımı sayesinde patateslerde bulunan kusurlu yerleri kolayca çıkarabilirsiniz. Paslanmaz çelikten üretildiği için uzun süre sorunsuz kullanabileceğiniz soyacağı çok seveceğinize eminiz!