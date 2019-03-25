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Yemek yapmayı sevip ortalığı toplamaktan nefret edenler buraya!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.03.2019 12:09 | Son Güncelleme

Yemek yapmayı sevip çıkan dağınıklığı toplamaktan nefret edenlerden misiniz? O zaman bu mutfak eşyaları ilginizi çekebilir.

Yemek yapmayı sevip ortalığı toplamaktan nefret edenler buraya!

Çoğu kişi yemek yapmaktan oldukça zevk alırken mutfağı nasıl dağıttına dikkat etmez. O güzel yemeklerin ortaya çıkmasının ardından dağınık mutfağı toplamak da bir işkenceye dönüşür. Yemek yapmaya bayılıp çıkan bulaşıkları toplamak sizin için de bir zulümse bu mutfak eşyalarına bir göz atın deriz...

İşte yaratıcı 22 mutfak ürünü...

1. Farklı yiyecek türleri için renk kodlu paspaslar içeren bambu kesme tahtası

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2. Çoğu tenceye sığan, temizlemesi kolay sepet

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3. Yiyecek ve yağın tencereden ve tezgahın, engelleyen silikon bir sıçrama koruması.

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4. Yapışmaz pişirme kapları ile uzun süre bir şeyleri çıkarmakla vakit kaybetmezsiniz...

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5. Fırın tabanına yapışan ve yanan şeyleri çıkarmak ne kadar zordur bilirsiniz. Bu ürün bu sorunu çözebilir...

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6. Ayarlanabilir bir ölçme kabı...Dönen piston, fıstık ezmesi ya da bal gibi yapışkan malzemeleri kolayca çıkarabilir.

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7. Bir kahve makinesinin aksine, temizlemek için gevşek bir parçası olmayan dökülmüş bir kahve makinesi. Minimalizmi seviyoruz!

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8. Temizlemesi ve keklerinizi çıkarması kolay kalıp

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9. Yapışmaz renkli slikon kaşıklar

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10. Sıcak sandviçleri seven ama temizliğin en kötüsü olduğunu düşünen herkes için bir ızgara. Yapışmaz pişirme plakaları çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir!

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11. Yapışmaz tepsi sayesinde kurabiyeleri dağılmadan alabilirsiniz

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12. Esnek bir silikon lavabo süzgeci.. Tıpa tırnağı çekip tersine çevirerek temizleyebilirsiniz - metal örgü süzgecine sıkışmış gıda parçalarını kazımak için parmaklarınızı kullanmaya artık gerek yok!

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13. Bu kevgir tam size göre.. Artık makarnalar lavabolara dökülmeyecek!

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14. Kokusuz bulaşık bezi sadece bulaşıkları yıkadıktan sonra durulamanız ve kuruması için asmanız gerekir. Yeni kadar iyi olacaklar!

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15. Tezgahın üzerine dökülenleri lavaboya kaydırmak için bir fırça ve silecek kombinasyonu - bir ton kağıt havlu kullanmadan!

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16. Ergonomik bir pizza kesici disk tekerleği tamamen ayrılır ve ev yapımı şaheserinizi dilimlemek eğlenceli olacaktır.

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17. Düz bir çırpma teli, çünkü tüm çırpma çubukları faydalı olsa da, çekmecelerinizde saklamak daha kolay olacaktır.

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18. Bir kabın içinde karıştırmak, yoğurmak, yükseltmek ve pişirmek için bir silikon ekmek makinesi.

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19. Tezgaha ya da başka yere dökülecek meyve suları veya kırıntıları toplamak için eğimli bir kesme tahtası.

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20. Yarıklardaki tüm parçaları temizlemek için parçalara ayırabileceğiniz bir çift mutfak makası. Sadece kendini kesme, keskinler!

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21. Sekiz mükemmel şekilli hamburger köftesini en az çabayla yapmak müthiş...

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22. Mutfakta dağınık olduğunuzu bildiğiniz için yağı gibi lekelerle kirlenmeyen bir çift silikon fırın eldiveni...

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