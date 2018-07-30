YEMEK

Yemek yedikten sonra neden hıçkırırız?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.07.2018 17:24 | Son Güncelleme

Merak edenlere bu sorunun cevabını veriyoruz.

Yemek yedikten sonra neden hıçkırırız?

Hızlı bir şekilde yemek yedikten sonra sonu gelmeyen hıçkırıklara siz de kapılmışsınızdır. Bu ardı kesilmeyen hıçkırığın altında yatan sebep ise;

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Yemeği süratli bir şekilde yediğimizde gıdalarla birlikte bir miktar da hava yutuyoruz. Yuttuğumuz bu havanın dışarı çıkması için vücudumuz 'hıçkırık' şeklinde tepki verir. Diyafram süratli bir şekilde büzüşerek hızlı nefes almamızı sağlar. Bu aşamada ses tellerimizin bulunduğu kısımdaki hava bloke edilir ve o ses açığa çıkar: "Hıckk!"

Midede gerçekleşen bu olayın diyaframla ilişkisinin olmasının sebebi ise iki organı kontrol eden sinir hücrelerinin çok yakın ve hatta neredeyse iç içe geçmiş olmasıdır. Bu sebebple en çok yemek yedikten sonra hıçkırık tutar. Sindirim bitince de hıçkırık ortadan kalkar.

Hıçkırığı sonlandıran çeşitli öneriler de mevcut

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Yavaş yavaş su içmek
Buzlu su içmek
Nane yutmak
Nefesi tutmak
Yutkunmak
Derin nefes almak

Sürekli hıçkırık tutarsa dikkat!

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İnatçı hıçkırık kilo kaybı ve yutkunma güçlüğü gibi belirtilerle birlikte yemek borusu kanseri belirtisi olabilir.

İrlandalı bir bilim insanı, ısrarla geçmeyen hıçkırığın, kilo kaybı ve yutkunma güçlüğü gibi belirtilerle birlikte yemek borusu kanserinin belirtisi olabileceğini söyledi.

Dublin'deki James Connolly Hastanesi Uzmanı Prof. Dr. Tom Walsh, bir toplantıda yaptığı konuşmada, bazı yemekborusu kanseri hastalarının ''inatçı hıçkırıktan'' yakındıklarını bildirdi.

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99 kanser hastası üzerinde yapılan bir araştırmada, hastaların yüzde 27'sinin, ''inatçı hıçkırıktan'' yakındıkları, yüzde 6'sının ise hıçkırık nedeniyle doktora gittikleri kaydedildi.

Hıçkırmanın bugüne dek kanser belirtisi olarak kabul edilmediğini belirten Dr. Walsh, hastalıkla hıçkırma arasındaki ilişkinin nedeninin tam olarak bilinmediğini ancak kanser hastalarındaki inatçı hıçkırığa diyaframdaki bir sinirin neden olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

Dünyada 6. en yaygın kanser türü olan yemek borusu kanseri, her yıl yaklaşık 400 bin kişide saptanıyor. Sigara içmek ve alkol kullanımı, en önemli risk faktörleri arasında sayılıyor.

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