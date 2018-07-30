Yemek yedikten sonra neden hıçkırırız?

Hızlı bir şekilde yemek yedikten sonra sonu gelmeyen hıçkırıklara siz de kapılmışsınızdır. Bu ardı kesilmeyen hıçkırığın altında yatan sebep ise;

Yemeği süratli bir şekilde yediğimizde gıdalarla birlikte bir miktar da hava yutuyoruz. Yuttuğumuz bu havanın dışarı çıkması için vücudumuz 'hıçkırık' şeklinde tepki verir. Diyafram süratli bir şekilde büzüşerek hızlı nefes almamızı sağlar. Bu aşamada ses tellerimizin bulunduğu kısımdaki hava bloke edilir ve o ses açığa çıkar: "Hıckk!"

Midede gerçekleşen bu olayın diyaframla ilişkisinin olmasının sebebi ise iki organı kontrol eden sinir hücrelerinin çok yakın ve hatta neredeyse iç içe geçmiş olmasıdır. Bu sebebple en çok yemek yedikten sonra hıçkırık tutar. Sindirim bitince de hıçkırık ortadan kalkar.

Hıçkırığı sonlandıran çeşitli öneriler de mevcut

Yavaş yavaş su içmek

Buzlu su içmek

Nane yutmak

Nefesi tutmak

Yutkunmak

Derin nefes almak

Sürekli hıçkırık tutarsa dikkat!

İnatçı hıçkırık kilo kaybı ve yutkunma güçlüğü gibi belirtilerle birlikte yemek borusu kanseri belirtisi olabilir.

İrlandalı bir bilim insanı, ısrarla geçmeyen hıçkırığın, kilo kaybı ve yutkunma güçlüğü gibi belirtilerle birlikte yemek borusu kanserinin belirtisi olabileceğini söyledi.

Dublin'deki James Connolly Hastanesi Uzmanı Prof. Dr. Tom Walsh, bir toplantıda yaptığı konuşmada, bazı yemekborusu kanseri hastalarının ''inatçı hıçkırıktan'' yakındıklarını bildirdi.