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Yemek yerken lokmaları düşürmeye başlayınca ortaya çıktı! Elini ağzından çıkaramıyor

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SAĞLIK  | 14.02.2019 11:50 | Son Güncelleme

Denizli'de 4 yıl önce yemek yerken ağzından lokmaları düşürmeye başlayan Ahmet Avcı'nın hayatı altüst oldu. Yemek yemeye çalıştığında sürekli dilini ve dudağını ısıran Avcı, birçok hastaneye başvurmasına rağmen doktorlar henüz teşhis bile koyamadı.

Yemek yerken lokmaları düşürmeye başlayınca ortaya çıktı! Elini ağzından çıkaramıyor

Denizli'de yaşayan ve ailesiyle birlikte pazarda süt ürünleri satarak geçimini sağlayan 29 yaşındaki Ahmet Avcı, 2015 yılında yemek yerken ağzındaki lokmaları düşürmeye başladı. İlk başta bunu önemsemeyen Ahmet Avcı’nın hastalığı, gün geçtikçe ilerledi.

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Yemek yerken ağzına aldığı lokmaları yutamayan Ahmet Avcı, dilini ve dudağını da ısırmaya başladı. Rahatsızlığı nedeniyle sosyal hayattan kopan ve eve kapanan Ahmet Avcı, aile bireylerince Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi, Manisa’daki Celal Bayar Üniversitesi, İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi ile Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Ancak sara hastalığı tedavisinden kaslara botoks uygulanmasına kadar yapılan farklı tedavilerin hiçbiri sonuç vermedi.

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YEMEK YEME ÇİLEYE DÖNDÜ

Dilini ısırmamak için elini sürekli ağzının içinde tutan, güçlükle konuşabilen ve aile bireyleri tarafından mamalarla beslenen Ahmet Avcı’nın yemek yeme ihtiyacı ise bu süreçte çileye döndü.

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Eli sürekli ağzında durduğu için konuşmakta güçlük çeken Ahmet Avcı, "Tedavi olmak istiyorum. Tedavim için her şeyi yaparım. Yeter ki şu elim, ağzımdan çıksın. İyileşmek istiyorum. Başka bir şey istemem" dedi.

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DOKTORLAR TEŞHİS KOYAMIYOR

Gittikleri doktorların, kardeşine teşhis koyamadığını kaydeden Hüseyin Avcı ise "Kardeşim, yapılan testlerde gayet sağlıklı görünüyor. Doktorlar, hiçbir teşhis koyamıyor. Kardeşim sürekli dilini ve dudaklarını ısırıyor, yutkunamıyor ve yemek yiyemiyor. Biz onu mamalarla besliyoruz. Sadece kardeşimi iyileştirecek bir doktor çıksın karşımıza.

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Ben pazarcılık yapıyorum. Kazandığım parayı kardeşim için harcıyorum. Biz yardım istiyoruz. Ben parayı vermeye razıyım yeter ki bir şifa bulunsun" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli hastalık Yemek ahmet avcı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah acil şifalar versin.
Hasta yakınları haberi okursa diye.. Dedeminde yürümede adım atmada problemle başlamıştı. en son Progresif Multifokal lökoensefalopati (PML) teşhisi kondu. 2001 yılında Antalya Akdeniz üniversitesinde profösör bir bayan teşhis koymuştu. Biopsi vs den sonra teşhis konmuştu. Belki faydası olur. Acil şifalar dilerim.
Nasıl bi hsstalık daha çıktı faha neler görcez acaba. Allah korusun
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