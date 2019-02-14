Yemek yerken lokmaları düşürmeye başlayınca ortaya çıktı! Elini ağzından çıkaramıyor

Denizli'de yaşayan ve ailesiyle birlikte pazarda süt ürünleri satarak geçimini sağlayan 29 yaşındaki Ahmet Avcı, 2015 yılında yemek yerken ağzındaki lokmaları düşürmeye başladı. İlk başta bunu önemsemeyen Ahmet Avcı’nın hastalığı, gün geçtikçe ilerledi.

Yemek yerken ağzına aldığı lokmaları yutamayan Ahmet Avcı, dilini ve dudağını da ısırmaya başladı. Rahatsızlığı nedeniyle sosyal hayattan kopan ve eve kapanan Ahmet Avcı, aile bireylerince Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi, Manisa’daki Celal Bayar Üniversitesi, İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi ile Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Ancak sara hastalığı tedavisinden kaslara botoks uygulanmasına kadar yapılan farklı tedavilerin hiçbiri sonuç vermedi.

YEMEK YEME ÇİLEYE DÖNDÜ

Dilini ısırmamak için elini sürekli ağzının içinde tutan, güçlükle konuşabilen ve aile bireyleri tarafından mamalarla beslenen Ahmet Avcı’nın yemek yeme ihtiyacı ise bu süreçte çileye döndü.

Eli sürekli ağzında durduğu için konuşmakta güçlük çeken Ahmet Avcı, "Tedavi olmak istiyorum. Tedavim için her şeyi yaparım. Yeter ki şu elim, ağzımdan çıksın. İyileşmek istiyorum. Başka bir şey istemem" dedi.