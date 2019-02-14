YEMEK

Yemeklerinizin lezzetini ikiye katlayacak gizli kalmış 4 yöntem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.02.2019 16:24 | Son Güncelleme

Hemen hemen hepimizin mutfağında bulunan bu ürünleri kullanarak yemeklerinizde lezzet patlaması yaşayabilirsiniz. Malzemeler erişilebilir ve yöntemler çok basit. Bu vereceğimiz sırlar sayesinde usta bir şeften farkınız kalmayacak!

Yemeklerinizin lezzetini ikiye katlayacak gizli kalmış 4 yöntem

Makarna üzerine limon sıkın

limon

Makarna kaynatırken tuz yerine limon sıkın. Böylelikle makarnaların birbirine yapışmasını engelleyeceksiniz. Bu yöntem tuzdan çok daha etkilidir aynı zamanda sodyum alımınız da azalmış olur.

Bifteklerinizi kahve ile harmanlayın

kahve

Bifteklerinize zengin aroma katmak istiyorsanız öğütülmüş kahveden yararlanın. Kırmızı biber, biber tozu, kimyon, tuz, karabiber ve bir miktar kahve tozu ile marine ettiğiniz etleriniz inanılmaz bir lezzete sahip olacaktır. Bir tutam şeker eklemeyi de unutmayın...

Lezzetli omletin anahtarı krem peynirde

krem

Kahvaltı için omlet hazırlama fikriniz varsa bunun için muhakkak krem peynir yöntemini deneyin. Çırptığınız yumurtaların içine bir yemek kaşığı krem peyniri ilave edin ve çırpmaya devam edin. İki malzeme iyi bir şekilde karıştırdığınızda tereyağında pişirin. Enfes bir tat oluyor, bizden söylemesi :)

Makarna sosuna ekşi krema ekleyin

krema

Sosunuza zengin bir lezzet vermek için 2 bardaklık sosun içine 1/4 su bardağı ekşi krema ilave edin. Ekşi krema sosla karışana kadar kısık ateşte pişirin ancak kaynamasına izin vermeyin.


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mutfak sırları pratik mutfak bilgileri

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