Yemeksepeti'nden 2019 Lezzet Ajandası!

2019’dan öne çıkanlar:

3,2 milyon yeni üye kazanan Yemeksepeti, yaklaşık 14 milyonluk bir aile olarak Belçika, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka gibi birçok Avrupa ülkesinden daha kalabalık hale geldi. 14 milyon üyenin isimleri tek tek sayılsaydı tam 3 ay sürerdi.

Yemeksepeti sistemine bu yıl 19 bin 500 yeni tekil restoran katıldı ve 2019 yılı boyunca yaklaşık 36 bin tekil restorandan 11,3 milyon tekil adrese sipariş gönderildi.

Bu yılın sipariş rekorunu İstanbul’daki bir kullanıcı kırdı ve yıl boyunca toplam 1.550 adet sipariş verdi.

2019’da bir başka rekor da sepet tutarı ile yaşandı. Lezzet tutkunu bir kullanıcı Üsküdar’daki bir pilavcıdan tek seferde 4.885 TL tutarında yemek siparişi verdi.

2019’da siparişe sadece kullanıcılar doymadı, restoranlar da sipariş rekorları kırdı. Yılın sipariş rekortmeni İzmir’deki bir restoran olurken, bu restoran sadece bir günde tam tamına 808 adet sipariş aldı.

Ortalama fiyatı en çok artan ürün ise sucuklu yumurta oldu.

Kullanıcılar siparişlerin %81’ini mobil cihazlardan verdi.