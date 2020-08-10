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Yemekten asla bıkmayacağınız patatesin hakkını veren 5 patates salatası tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Altın günlerinin aranan tarifi, et yemeklerinin olmazsa olmazı, küçük büyük herkesin afiyetle yediği patates salatasını birden farklı şekillerde hazırladık. Patates seven herkes bu çeşit çeşit tariflere bayılacak!

Yemekten asla bıkmayacağınız patatesin hakkını veren 5 patates salatası tarifi

Farklı lezzetler denemeye sevenler için klasik patates tarifinin yanı sıra farklı lezzetler de sunmaya geldik. İşte karşınızda ağız sulandıran 5 patates salatası tarifi.

KLASİKLER ŞAŞMAZ: PATATES SALATASI TARİFİ

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Anne usulü patates salatası tarifiyle açılışı yapmaya karar verdik. Bu tarif sayesinde klasik ama lezzeti herkesten tam not alan bir patates salatası tarifi hazırlayacaksınız. Püf noktalarını mutlaka not edin, çok işinize yarayacak. Patates salatası tarifi için tıklayın.

HARDALLI PATATES SALATASI

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Hardalın en çok yakıştığı yiyeceklerden biri kuşkusuz patatestir. Kızarmış patatesi hardala bandırmayı bir kenara bırakalım, patates salatasına sos olarak katalım. Eminiz bu tarifi çok seveceksiniz! Hardallı patates salatası tarifi için tıklayın.

YOĞURTLU PATATES SALATASI

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Ferah bir yemek yancısı arıyorsanız yoğurtlu patates salatası tarifini deneyebilirsiniz. Detayları için tıklayın.

SUSAMLI PATATES SALATASI TARİFİ

Dilerseniz meze niyetine dilerseniz de çay saatine hazırlayacağız farklı bir tarif daha... Susamlı patates salatası tarifi için tıklayın.

KIRMIZI PANCARLI PATATES SALATASI

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Kırmızı pancarın o muhteşem rengi patates salatasının hem rengini güzelleştirdi hem de tadını ikiye katladı. Misafirlerinize görsel bir şölen yaşatmak istiyorsanız kırmızı pancarlı patates salatası size göre! Tarifin detayları için tıklayın.


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