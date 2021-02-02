Yemekten sonra hemen uyuduğunuzda vücudunuzda ne olur?

Gündelik hayatın rutini haline gelen alışkanlıklar sağlığınızı enerji seviyesinden sindirim sistemine kadar pek çok anlamda etkiler. Yemekten sonraki uykuda işte bu alışkanlıklar arasında yerini alır. Peki yemekten sonraki uyku vücudunuzu nasıl etkiler?

MİDE EKŞİMESİNE NEDEN OLABİLİR

Normalde, yemeğinizi sindirirken üretilen asit midede bulunur. Sıvı akımını aşağıya doğru ittiği için yerçekiminin burada büyük yardımı vardır. Asit yatarken midede hareket eder ve sindirim sisteminin hassas kısımlarıyla temas edebilir. Bu mide ekşimesine, göğsünüzde veya boğazınızda ağrılı bir yanma hissine yol açabilir.

UYKU KALİTESİNİ ETKİLER

Uykudan hemen önce büyük bir öğün yerseniz, tam sindirim süreci siz uyurken devam eder. Kötü uykunun nedeni herkes için farklı olabilir. Metabolizma aşamasında zihninizin daha aktif olması, daha az derin uyumanıza neden olabilir. Diğer bir neden, mide ekşimesi semptomları nedeniyle uyanık kalmanız olabilir. Aynı zamanda ne tür yiyecek aldığınıza ve ne kadar yediğinize de bağlıdır.

KABUSLARI YAYGINLAŞTIRABİLİR

Metabolizmanızın tetiklenmesi beyninizin daha aktif hale gelmesine neden olur. En çok rüya görmenin gerçekleştiği zaman REM uykusuna girildiği süreçtir. Ürkütücü rüyalar gördüğünüzü fark ederseniz, şekerleme zamanına bu kadar yakın bir zamanda yemeyi bırakmaya çalışın.