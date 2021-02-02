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Yemekten sonra hemen uyuduğunuzda vücudunuzda ne olur?

Seray Üstün Seray Üstün 02.02.2021 16:02 | Son Güncelleme:
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Yemekten sonra hemen uyuduğunuzda vücudunuzda ne olur?

Yemek yedikten sonra bir çoğunuzun üzerine ağırlık çöker. Bunu hissetmenizin temel nedeni ise kan basıncının yükselmesidir. Halk arasında oldukça yaygın olan bu eylem “Şekerleme” olarak dahi isimlendirilir. Yemekten sonraki şekerlemenin oldukça tatlı olduğunu biliyoruz ancak ne yazık vücudunuz sizinle aynı fikirde değil. Çünkü yemek yedikten sonra hemen uyumak hatta uzanmak gerçekten rahatsız edici sonuçlara yol açabiliyor.

Gündelik hayatın rutini haline gelen alışkanlıklar sağlığınızı enerji seviyesinden sindirim sistemine kadar pek çok anlamda etkiler. Yemekten sonraki uykuda işte bu alışkanlıklar arasında yerini alır. Peki yemekten sonraki uyku vücudunuzu nasıl etkiler?

MİDE EKŞİMESİNE NEDEN OLABİLİR

mide

Normalde, yemeğinizi sindirirken üretilen asit midede bulunur. Sıvı akımını aşağıya doğru ittiği için yerçekiminin burada büyük yardımı vardır. Asit yatarken midede hareket eder ve sindirim sisteminin hassas kısımlarıyla temas edebilir. Bu mide ekşimesine, göğsünüzde veya boğazınızda ağrılı bir yanma hissine yol açabilir.

UYKU KALİTESİNİ ETKİLER

uyku

Uykudan hemen önce büyük bir öğün yerseniz, tam sindirim süreci siz uyurken devam eder. Kötü uykunun nedeni herkes için farklı olabilir. Metabolizma aşamasında zihninizin daha aktif olması, daha az derin uyumanıza neden olabilir. Diğer bir neden, mide ekşimesi semptomları nedeniyle uyanık kalmanız olabilir. Aynı zamanda ne tür yiyecek aldığınıza ve ne kadar yediğinize de bağlıdır.

KABUSLARI YAYGINLAŞTIRABİLİR

kabus

Metabolizmanızın tetiklenmesi beyninizin daha aktif hale gelmesine neden olur. En çok rüya görmenin gerçekleştiği zaman REM uykusuna girildiği süreçtir. Ürkütücü rüyalar gördüğünüzü fark ederseniz, şekerleme zamanına bu kadar yakın bir zamanda yemeyi bırakmaya çalışın.

TUVALET İHTİYACININ ARTMASI

tuvalaet

Bazı insanlar, noktüri olarak bilinen geceleri idrara çıkma ihtiyacında artış yaşarlar. Bu, yediğiniz gıdalardaki kafein miktarı ile ilgili olabilir. Bu, yemeğinizin idrar söktürücü olabileceği veya başka bir deyişle, daha fazla idrar yapma isteği anlamına gelir. Ancak pek çok insanın bilmediği şey, çayda, çikolata içeren pişmiş tatlılarda ve bazı ilaçlarda da mevcut olduğudur.

KİLO ALIMI

şişman

Yemekten hemen sonra uyuduğunuzda vücudunuza kalori yakması için yeterli zaman vermezsiniz.

YEMEK YEDİKTEN SONRA UYUMAK İÇİN NE KADAR BEKLEMELİSİNİZ?

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Mide ekşimesi veya uykusuz geceler gibi sorunların oluşmasını önlemek için, gece kestirmeden veya yatmadan önce midenizin tüm içeriğinin ince bağırsağa taşınmasını istersiniz. Beslenme uzmanları bunun yaklaşık 3 saat içinde gerçekleştiğini söylüyor.

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