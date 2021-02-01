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Son kullanma tarihi olmayan 9 gıda ürünü

Seray Üstün Seray Üstün 01.02.2021 16:18 | Son Güncelleme:
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Son kullanma tarihi olmayan 9 gıda ürünü

Son kullanma tarihi özellikle gıda ürünleri için hayati önem taşır. Çünkü son kullanma tarihi geçen ürünlerin tüketilmesi başta gıda zehirlenmesi olmak üzere pek çok sağlık sorununu beraberinde getirir. Ancak uzun yıllar geçmesine rağmen, yemek için güvenli olduklarından endişelenmenize gerek olmayan bazı yiyecekler de vardır.

Yiyecek ve içecek alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ürünlerin son kullanma tarihidir. Alışveriş sırasında ambalaj üzerindeki bilgilere dikkat edilmesi gerekir. Son kullanma tarihi çok yakın veya geçmiş olan ürünleri almamalıyız. Ancak elbetteki olay sadece bu tarihte bitmiyor, yiyeceklerin hangi koşullarda, nasıl saklandığı da büyük önem taşıyor.

Ne olursa olsun, siz yine de son kullanma tarihine dikkat edin diyor ve uygun koşullarda saklandığında neredeyse sonsuza kadar sürecek ve bozulmayacak 9 gıda ürünü açıklıyoruz.

PİRİNÇ

PİRİNÇ

Pirinç saklamak için en uygun sıcaklık 4-5 derece veya daha düşük sıcaklıktır. Pirinçleri cam kavanozlar içinde 30 yıl kadar saklayabilirsiniz ve aroma veya besin değerini kaybetmez.

SÜT TOZU

SÜT TOZU

Tüm uygun sağlık standartlarına göre işlenen süt tozu , besin değeri düşmeden uzun süre saklanabilir Ancak hava geçirmez bir kap ve kapakla kapatılmış olması gerekir.

SOYA SOSU

SOYA SOSU

Şişe açılmış olsa bile soya sosu en az 3 yıl güvenle saklanabilir . Soya sütünün hava geçirmeyen bir kapta raf ömrü çok daha uzun olabilir. Ancak soya sosu türü, işlenme şekli, kalitesi ve depolama sıcaklığı gibi koşullara bağlıdır

AKÇAAĞAÇ ŞURUBU

AKÇAĞAÇ ŞURUBU

Massachusetts Akçaağaç Üreticileri Derneği'ne göre açılmamış bir şişe akçaağaç şurubu süresiz olarak saklanabilir ve açtıktan sonra bile, buzdolabında tutarsanız birkaç yıl kullanabilirsiniz.

KURUTULMUŞ BARBUNYA

KURUTULMUŞ BARBUNYA

Brigham Young Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda, kurutulmuş barbunya fasulyesinin 30 yıl boyunca saklanabildiği belirlendi.

TUZ

TUZ

Gerçek kaya tuzunun son kullanma tarihi yoktur. Lakin iyotlu tuzlarda bu durum aynı değildir. Çünkü zaman içerisinde iyot buharlaşır ve tuz özelliğini kaybeder.

SİRKE

SİRKE

Beyaz sirke, son kullanma tarihi geçmeyen başka bir üründür, ancak yine de uygun koşullarda sakladığınızdan emin olmalısınız. Beyaz sirkeyi hava geçirmez bir kapakla kapatıp karanlık bir yerde bekletmelisiniz.

ŞEKER

ŞEKER

Tuz gibi, şeker süresiz uzun bir süre devam eder, özellikle de hava geçirmez bir kapta saklarsanız. Ancak şeker sudan hava emerse ve katı bir kayaya dönüşse bile, kalitesini kaybetmez. Bu arada, pudra şekeri ve esmer şeker de uzun süre saklanabilir.

BAL

BAL

Bal, bakteri üremesi için son derece zor olan kimyasal bileşimi sayesinde sonsuza dek sürecek eşsiz bir gıdadır. Üstelik, içinde bal bulunan mühürlü kavanozlar satın alırsanız, hava ve su ile temas etmeyeceği için bozulamayacağından kesinlikle emin olabilirsiniz.

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