Son kullanma tarihi olmayan 9 gıda ürünü

Yiyecek ve içecek alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ürünlerin son kullanma tarihidir. Alışveriş sırasında ambalaj üzerindeki bilgilere dikkat edilmesi gerekir. Son kullanma tarihi çok yakın veya geçmiş olan ürünleri almamalıyız. Ancak elbetteki olay sadece bu tarihte bitmiyor, yiyeceklerin hangi koşullarda, nasıl saklandığı da büyük önem taşıyor.
Ne olursa olsun, siz yine de son kullanma tarihine dikkat edin diyor ve uygun koşullarda saklandığında neredeyse sonsuza kadar sürecek ve bozulmayacak 9 gıda ürünü açıklıyoruz.
Pirinç saklamak için en uygun sıcaklık 4-5 derece veya daha düşük sıcaklıktır. Pirinçleri cam kavanozlar içinde 30 yıl kadar saklayabilirsiniz ve aroma veya besin değerini kaybetmez.
Tüm uygun sağlık standartlarına göre işlenen süt tozu , besin değeri düşmeden uzun süre saklanabilir Ancak hava geçirmez bir kap ve kapakla kapatılmış olması gerekir.
Şişe açılmış olsa bile soya sosu en az 3 yıl güvenle saklanabilir . Soya sütünün hava geçirmeyen bir kapta raf ömrü çok daha uzun olabilir. Ancak soya sosu türü, işlenme şekli, kalitesi ve depolama sıcaklığı gibi koşullara bağlıdır
Massachusetts Akçaağaç Üreticileri Derneği'ne göre açılmamış bir şişe akçaağaç şurubu süresiz olarak saklanabilir ve açtıktan sonra bile, buzdolabında tutarsanız birkaç yıl kullanabilirsiniz.
Brigham Young Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda, kurutulmuş barbunya fasulyesinin 30 yıl boyunca saklanabildiği belirlendi.
Gerçek kaya tuzunun son kullanma tarihi yoktur. Lakin iyotlu tuzlarda bu durum aynı değildir. Çünkü zaman içerisinde iyot buharlaşır ve tuz özelliğini kaybeder.
Beyaz sirke, son kullanma tarihi geçmeyen başka bir üründür, ancak yine de uygun koşullarda sakladığınızdan emin olmalısınız. Beyaz sirkeyi hava geçirmez bir kapakla kapatıp karanlık bir yerde bekletmelisiniz.
Tuz gibi, şeker süresiz uzun bir süre devam eder, özellikle de hava geçirmez bir kapta saklarsanız. Ancak şeker sudan hava emerse ve katı bir kayaya dönüşse bile, kalitesini kaybetmez. Bu arada, pudra şekeri ve esmer şeker de uzun süre saklanabilir.
Bal, bakteri üremesi için son derece zor olan kimyasal bileşimi sayesinde sonsuza dek sürecek eşsiz bir gıdadır. Üstelik, içinde bal bulunan mühürlü kavanozlar satın alırsanız, hava ve su ile temas etmeyeceği için bozulamayacağından kesinlikle emin olabilirsiniz.
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