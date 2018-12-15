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Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? (14 Aralık Cuma)

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 15.12.2018 00:09 | Son Güncelleme

Onur Büyüktopçu'nun sunduğu TV8'in sevilen programı Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu. İşte 14 Aralık Cuma Yemekteyiz yarışması sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz programında haftanın birincisi Cuma günü yayınlanan bölümde belli oldu.

Yemekteyiz'de haftanın finalinde sonuçlar açıklandı. Haftanın beş günü farklı birine konuk olan yarışmacılar bu hafta 5 ayrı yarışmacının evine konuk oldu. Bu haftanın yarışmacıları Pakize Baş, Burak Bakkal, Nazmiye Akkömür, Yavuz Azap ve Figen Yücetepe sırasıyla yemek konusundaki marifetlerini ortaya koymaya çalıştılar.

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Yemekteyiz haftanın finalinde bu hafta yarışmacılar kendi verdikleri puanların yanında sunucu Onur Büyüktopçu'nun oyları ile yeniden şekillendi. Haftanın finalinde Yavuz Bey ve Pakize arasında bir hafta boyunca yaşanan gerilim haftanın finalinde bir kat daha arttı.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?
Çarşamba günü yarışan Nazmiye Hanım'a konuk olan yarışmacılar toplamda 17 puan verdiler. Yavuz Bey herkese verdiği 2 puan'ı Nazmiye Hanım'a da uyguladı. Onur Büyüktopçu'dan 9 puan alan Nazmiye Hanım 26 puanla haftanın birincisi oldu.

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