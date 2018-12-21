Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? (21 Aralık Cuma)

Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Yemekteyiz'de bir hafta daha geride kaldı. Yemekteyiz'de haftanın finalinde sonuçlar açıklandı.

Haftanın beş günü farklı birine konuk olan yarışmacılar bu hafta 5 ayrı yarışmacının evine konuk oldu. Haftanın son gün yarışmacısı olan Mehtap Hanım'ın evinde puanlar açıklandı ve birinci belli oldu. Yemekteyiz haftanın finalinde bu hafta yarışmacılar kendi verdikleri puanların yanında sunucu Onur Büyüktopçu'nun oyları ile yeniden şekillendi.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?

Pazartesi günü yarışan Esma Haım rakiplerinden 16 puan aldı. Onur Büyüktopçu'nun da puanıyla birlikte toplamda 22 puana ulaşan Esma Hanım haftanın ikincisi oldu.

Salı günü yarışan ve şiirleriyle dikkat çeken Ümran Bey ise toplamda 21 puan alarak üçüncü oldu. Çarşamba gününün yarışmacısı Bora Bey 20 puan alarak haftayı dördündü tamamladı.

Perşembe günü ev sahipliği yapan Azize Hamım ise toplamda 18 puanla haftanın beşincisi oldu. Cuma günü yarışan Mehtap Hanım ise 23 puanda haftanın birincisi oldu ve 10 bin liralık ödülü kazandı.