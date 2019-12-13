MAGAZİN

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 13 Aralık Cuma sonuçları ve kazanan isim

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 23:25 | Son Güncelleme

Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu. Seda Sayan'ın sunduğu, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'in 9 - 13 Aralık haftasında ekrana gelen son bölümünde sonuçlar açıklandı. Seda Sayan ile Yemekteyiz'in final bölümü Uğur Öğüt'ün evinde çekildi. Yemekteyiz'de bu haftaki puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülü kazanan belli oldu. Peki Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte 13 Aralık Cuma sonuçları ve haftanın birincisi. İşte Yemekteyiz yarışmacıları ve aldıkları puanlar

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 13 Aralık Cuma sonuçları ve kazanan isim

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 9 - 13 Aralık haftasında Hayrettin Altun, Asuman Ağdaş, Arzum Karakuşluoğlu, Zehra Doğru ve Uğur Öğüt yarıştı. Yemekteyiz'de 5 günlük yorucu maraton geride kaldı. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de haftanın finalinde yarışmacılar Uğur Öğüt'ün evine konuk oldu. Uğur Bey, Yemekteyiz'in final bölümünde rakiplerinden sofra sunumu ile tam not aldı.

Beşinci günün puanlaması ve Seda Sayan'ın yarışmacılara verdikleri puan sonrasında Yemekteyiz yarışmasında haftanın kazananı açıklandı. Seda Sayan ve diğer dört isimden en çok puanı alarak bu hafta birinci olan yarışmacı 31 puanla Asuman Ağdaş oldu. Yarışmacı 10 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı. 30'ar puan toplayan Arzum Karakuşluoğlu ve Uğur Öğüt ise ikinciliği paylaştılar. Birinci gün yarışmacısı olan Zehra Doğru 17 puan, ikinci gün yarışan Hayrettin Altun ise 22 puan topladı.

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda'da kim elendi?
Sürpriz aşk! Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol...Sürpriz aşk! Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yemekteyiz yemekteyiz 13 aralık cuma sonuçları yemekteyiz kim kazandı yemekteyiz birincisi Seda Sayan ile Yemekteyiz TV8

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jay Z, Beyonce’yi kameraya çeken adamın elinden telefonu aldı

Kocası onu çeken adamı görünce... Olay hareket

Son Dakika! Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti (Tunç Başaran kimdir)

Son Dakika! Usta yönetmen hayatını kaybetti

Can Yaman dönmüyor! Askere gidene kadar...

Flaş karar! Dönmüyor

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Polisler arabasında buldu! Skandal

Polisler arabasında buldu! Skandal

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.