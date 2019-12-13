Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 13 Aralık Cuma sonuçları ve kazanan isim

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 9 - 13 Aralık haftasında Hayrettin Altun, Asuman Ağdaş, Arzum Karakuşluoğlu, Zehra Doğru ve Uğur Öğüt yarıştı. Yemekteyiz'de 5 günlük yorucu maraton geride kaldı. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de haftanın finalinde yarışmacılar Uğur Öğüt'ün evine konuk oldu. Uğur Bey, Yemekteyiz'in final bölümünde rakiplerinden sofra sunumu ile tam not aldı.

Beşinci günün puanlaması ve Seda Sayan'ın yarışmacılara verdikleri puan sonrasında Yemekteyiz yarışmasında haftanın kazananı açıklandı. Seda Sayan ve diğer dört isimden en çok puanı alarak bu hafta birinci olan yarışmacı 31 puanla Asuman Ağdaş oldu. Yarışmacı 10 bin TL'lik para ödülünü almaya hak kazandı. 30'ar puan toplayan Arzum Karakuşluoğlu ve Uğur Öğüt ise ikinciliği paylaştılar. Birinci gün yarışmacısı olan Zehra Doğru 17 puan, ikinci gün yarışan Hayrettin Altun ise 22 puan topladı.



