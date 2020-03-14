Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 13 Mart Cuma sonuçları ve kazanan isim

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'de bu hafta İbrahim Efla Tunç, Hicran Çelik, Mehmet İhsan Teke, Türkan Karataş ve Elif Şahin yarıştı. Yemekteyiz'de 5 günlük yorucu maraton geride kaldı. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan yarışmacı belli oldu. 9-13 Mart haftasında Yemekteyiz'de yarışmacılar, ödülü kazanmak için kendi günlerini tüm hünerlerini gösterdi. Rakiplerinden aldıkları puan ve Seda Sayan'ın verdiği puan sonrasında Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu. Seda Sayan tarafından açıklanan Yemekteyiz'de haftanın birincisi Elif Şahin oldu.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU