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Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 13 Mart Cuma sonuçları ve kazanan isim

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 00:39 | Son Güncelleme

Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu. Seda Sayan'ın sunduğu, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'in 9-13 Mart haftasında ekrana gelen son bölümünde sonuçlar açıklandı. Seda Sayan ile Yemekteyiz'in final bölümü Elif Şahin'in evinde çekildi. Yemekteyiz'de bu haftaki puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülü kazanan belli oldu. Peki Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte Yemekteyiz 13 Mart Cuma sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 13 Mart Cuma sonuçları ve kazanan isim

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'de bu hafta İbrahim Efla Tunç, Hicran Çelik, Mehmet İhsan Teke, Türkan Karataş ve Elif Şahin yarıştı. Yemekteyiz'de 5 günlük yorucu maraton geride kaldı. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan yarışmacı belli oldu. 9-13 Mart haftasında Yemekteyiz'de yarışmacılar, ödülü kazanmak için kendi günlerini tüm hünerlerini gösterdi. Rakiplerinden aldıkları puan ve Seda Sayan'ın verdiği puan sonrasında Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu. Seda Sayan tarafından açıklanan Yemekteyiz'de haftanın birincisi Elif Şahin oldu.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

  1. gün yarışmacısı İbrahim Efla Tunç / Öğrenci (10 Puan)

  2. gün yarışmacısı Hicran Çelik / Ev hanımı (12 Puan)

  3. gün yarışmacısı Mehmet İhsan Teke / Aşçı yardımcısı (10 Puan)

  4. gün yarışmacısı Türkan Karataş / Ev hanımı (9 Puan)

  5. gün yarışmacısı Elif Şahin / Ev hanımı (12 Puan)
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