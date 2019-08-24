Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 23 Ağustos Cuma sonuçları

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 19-23 Ağustos haftasında heyecan sona erdi. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 11 puanla Günay Hanım oldu. Haftanın dördüncüsü 17 puan alan Neslihan Hanım oldu. 19 puan alan Arzu Hanım ise haftayı üçüncü olarak kapattı.

Toplamda 22 puan alan iki isim; Yadigar Hanım ve Ekrem Bey ise büyük ödülü paylaşarak, yeni sezonda ilk haftanın birincileri oldu.

SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

Yadigar Kesin

Aslen Samsunlu olan Yadigar Keskin, 52 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. 34 yıldır evli olan Yadigar Keskin'in üç çocuğu ve bir torunu var. 19 Ağustos Pazartesi günü haftanın açılışını yapan Yadigar Keskin, diğer günlerde rakiplerinin yemeklerini yorumlayıp değerlendirecek.

Arzu Artik

Aslen Çorumlu ve 42 yaşında olan Arzu Artik, İstanbul'da yaşıyor. Evli ve üç çocuk annesi olan Arzu Artik, son çocuğunu doğurduktan sonra kariyerine ara verdi.