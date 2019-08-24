Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 23 Ağustos Cuma sonuçları

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 19-23 Ağustos haftasında heyecan sona erdi. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.
Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 11 puanla Günay Hanım oldu. Haftanın dördüncüsü 17 puan alan Neslihan Hanım oldu. 19 puan alan Arzu Hanım ise haftayı üçüncü olarak kapattı.
Toplamda 22 puan alan iki isim; Yadigar Hanım ve Ekrem Bey ise büyük ödülü paylaşarak, yeni sezonda ilk haftanın birincileri oldu.
Yadigar Kesin
Aslen Samsunlu olan Yadigar Keskin, 52 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. 34 yıldır evli olan Yadigar Keskin'in üç çocuğu ve bir torunu var. 19 Ağustos Pazartesi günü haftanın açılışını yapan Yadigar Keskin, diğer günlerde rakiplerinin yemeklerini yorumlayıp değerlendirecek.
Arzu Artik
Aslen Çorumlu ve 42 yaşında olan Arzu Artik, İstanbul'da yaşıyor. Evli ve üç çocuk annesi olan Arzu Artik, son çocuğunu doğurduktan sonra kariyerine ara verdi.
Günay Aktağ
52 Yaşındaki Günay Aktağ aslen Rizeli. Evli ve iki çocuk annesi olan Günay Aktağ, boş vakitlerinde bahçe ve el işleriyle uğraşmayı seviyor.
Ekrem Çapri
Yemekteyiz'de finalden bir gün önce Ekrem Çapri yarışacak. Tekstilci olan Ekrem bey aslen Trabzonlu. İstanbul'da yaşayan Ekrem Çapri evli ve 2 çocuk babası.
Neslihan Yazıcı
İstanbul'da yaşayan 55 yaşındaki Neslihan Yazıcı, aslen Samsunlu. Gönüllü olarak sokak hayvanlarına bakan Neslihan Yazıcı, final gününe ev sahipliği yapacak.
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