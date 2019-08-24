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Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 23 Ağustos Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 01:41 | Son Güncelleme

Yemekteyiz yarışmasında yeni sezon ilk haftanın birincisi belli oldu. Seda Sayan'ın sunduğu ve TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'in 19-23 Ağustos haftasında ekrana gelen son bölümünde sonuçlar açıklandı. Yemekteyiz'de bu haftaki puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı belli oldu. Peki Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte 23 Ağustos 2019 Cuma Yemekteyiz sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 23 Ağustos Cuma sonuçları

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 19-23 Ağustos haftasında heyecan sona erdi. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 11 puanla Günay Hanım oldu. Haftanın dördüncüsü 17 puan alan Neslihan Hanım oldu. 19 puan alan Arzu Hanım ise haftayı üçüncü olarak kapattı.

Toplamda 22 puan alan iki isim; Yadigar Hanım ve Ekrem Bey ise büyük ödülü paylaşarak, yeni sezonda ilk haftanın birincileri oldu.

SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

Yadigar Kesin
Aslen Samsunlu olan Yadigar Keskin, 52 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. 34 yıldır evli olan Yadigar Keskin'in üç çocuğu ve bir torunu var. 19 Ağustos Pazartesi günü haftanın açılışını yapan Yadigar Keskin, diğer günlerde rakiplerinin yemeklerini yorumlayıp değerlendirecek.

Arzu Artik

Aslen Çorumlu ve 42 yaşında olan Arzu Artik, İstanbul'da yaşıyor. Evli ve üç çocuk annesi olan Arzu Artik, son çocuğunu doğurduktan sonra kariyerine ara verdi.

Günay Aktağ

52 Yaşındaki Günay Aktağ aslen Rizeli. Evli ve iki çocuk annesi olan Günay Aktağ, boş vakitlerinde bahçe ve el işleriyle uğraşmayı seviyor.

Ekrem Çapri

Yemekteyiz'de finalden bir gün önce Ekrem Çapri yarışacak. Tekstilci olan Ekrem bey aslen Trabzonlu. İstanbul'da yaşayan Ekrem Çapri evli ve 2 çocuk babası.

Neslihan Yazıcı

İstanbul'da yaşayan 55 yaşındaki Neslihan Yazıcı, aslen Samsunlu. Gönüllü olarak sokak hayvanlarına bakan Neslihan Yazıcı, final gününe ev sahipliği yapacak.

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