MAGAZİN

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz Gaziantep 11 Ekim Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 01:01 | Son Güncelleme

Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu. Seda Sayan'ın sunduğu, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'in 7 - 11 Ekim haftasında ekrana gelen son bölümünde sonuçlar açıklandı. Seda Sayan ile Yemekteyiz bu hafta Gaziantep'deydi ve birbirinden hünerli yarışmacılar kıyasıya büyük ödülü almak için yarıştı. Yemekteyiz'de bu haftaki puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülü kazanan belli oldu. Peki Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte 11 Ekim Cuma sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz Gaziantep 11 Ekim Cuma sonuçları

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 7 - 11 Ekim haftasında heyecan sona erdi. Yemekteyiz yarışması bu hafta Gaziantep bölümüyle ekrana geldi. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Seda Sayan ile Yemekteyiz bu hafta Gaziantep'deydi ve birbirinden hünerli yarışmacılar kıyasıya büyük ödülü almak için yarıştı. Yemekteyiz'de 3. gün yarışmacısı olan Ayaz Mehmet Kaya, Seda Sayan'ın kararıyla diskalifiye edilmişti. Yarışmanın final bölümü ise Aycan Polat'ın evinde çekildi. Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi ise Selda Öztürk oldu ve 10 bin TL'lik ödülü kazandı.

AYAZ MEHMET KAYA NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?
Yemekteyiz’e üçüncü gün yarışmacısı Ayaz Mehmet Kaya damga vurdu. Menüsünde Gaziantep’e özgü olan hiçbir lezzete yer vermemesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Ayaz Mehmet Kaya’nın ev sahipliği beğenilmedi.Yarışmacının sözleri ve davranışları karşısında çileden çıkan Seda Sayan, yarışmacının diskalifiye edilmesini talep etti.

Yarışmasının yemeklerini yemek istemeyen Seda Sayan, diskalifiye kararını şu sözlerle duyurdu: "Böyle bir yarışmacı var mı ya? Eleştiriye hiç açık değilsin. Bu sefer kararı ben veriyorum. Ayaz’ın tavırlarını hiç beğenmedim. Yarışmacı arkadaşlarına karşı da beğenmedim, bana karşı da beğenmediğim için kesinlikle diskalifiyedir."

Gün değerlendirmesi ardından bir kez daha açıklamada bulunan Seda Sayan "Asla böyle olmasını istemezdim, şartlar bunu gerektirdi. Öncelikle benim olduğum masada saygısızca davranması hiç hoş değil. Eleştiriyi hareket olarak algılayan bir yarışmacı ilk kez gördüm. Bazı yerleri kestiğimiz için ekran başındaki izleyicilerimiz, ne var ne yaptı ki diye düşünebilirler. Biz oraları kestik. Bugün çok çirkin hareketlerle karşılaştık, hanımlara karşı hoş olmayan davranışlarda bulundu Ayaz. Doğru olanı yaptığıma inanıyorum, eleştirim mubahtır ancak hakaret değil. Ayrıca biz" dedi.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

SELDA ÖZTÜRK
Birinci gün maharetlerini sergileyen Selda Öztürk, 38 yaşında ve ev hanımı. Üç çocuk annesi olan yarışmacı, sosyal medyadan yemek siparişleri alarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

ŞENEL OĞUZ
İkinci gün yarışmacısı Şenel Oğuz, 29 yaşında ve muhasebeci. Mutfakta vakit geçirmekten keyif alan yarışmacı oldukça iddialı.

AYAZ MEHMET KAYA
Üçüncü gün yarışmacısı Ayaz Mehmet Kaya, 43 yaşında. Evli ve bir çocuk babası olan yarışmacı, menüsüne güveniyor.

FATMA VANLIOĞLU
Haftanın dördüncü gün yarışmacısı tüm yemek çeşitlerinde oldukça iddialı olan Fatma Vanlıoğlu. kömbe ustası olan 54 yaşındaki yarışmacıya yakın çevresi "Organik Fatma Bacı" diyor.

AYCAN POLAT

Haftanın finalini ise 27 yaşında ve 2 çocuk annesi olan Aycan Polat yapacak. Ev hanımı olan yarışmacı, Gaziantep'in en güzel sunumunu yapacağını iddia ediyor.

PARTNER44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu
Gökhan Özoğuz konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladıGökhan Özoğuz konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı
Murat Boz'dan Mehmetçik Vakfı'na destekMurat Boz'dan Mehmetçik Vakfı'na destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yemekteyiz Seda Sayan ile Yemekteyiz yemekteyiz 11 ekim cuma sonuçları yemekteyiz kim birinci oldu

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gökhan Özoğuz konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı

Gökhan Özoğuz konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı

Murat Boz'dan Mehmetçik Vakfı'na destek

Murat Boz'dan Mehmetçik Vakfı'na destek

Muazzez Ersoy estetikli ünlülere sert çıktı

'Estetiğim yok' dedi ünlüleri topa tuttu

Cem Yılmaz'dan Barış Pınarı Harekatı kararı

Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...

Bergüzar Korel'e koruma kararı

Daha fazla dayamadı! Ablasıyla ilgili flaş karar

Johnny Depp: Amber Heard ile Elon Musk'ın yazışmaları yayınlansın

Sular durulmuyor! 'Yazışmaları yayınlansın...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.