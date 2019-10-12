Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz Gaziantep 11 Ekim Cuma sonuçları

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 7 - 11 Ekim haftasında heyecan sona erdi. Yemekteyiz yarışması bu hafta Gaziantep bölümüyle ekrana geldi. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.
YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Seda Sayan ile Yemekteyiz bu hafta Gaziantep'deydi ve birbirinden hünerli yarışmacılar kıyasıya büyük ödülü almak için yarıştı. Yemekteyiz'de 3. gün yarışmacısı olan Ayaz Mehmet Kaya, Seda Sayan'ın kararıyla diskalifiye edilmişti. Yarışmanın final bölümü ise Aycan Polat'ın evinde çekildi. Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi ise Selda Öztürk oldu ve 10 bin TL'lik ödülü kazandı.
AYAZ MEHMET KAYA NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?
Yemekteyiz’e üçüncü gün yarışmacısı Ayaz Mehmet Kaya damga vurdu. Menüsünde Gaziantep’e özgü olan hiçbir lezzete yer vermemesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Ayaz Mehmet Kaya’nın ev sahipliği beğenilmedi.Yarışmacının sözleri ve davranışları karşısında çileden çıkan Seda Sayan, yarışmacının diskalifiye edilmesini talep etti.
Yarışmasının yemeklerini yemek istemeyen Seda Sayan, diskalifiye kararını şu sözlerle duyurdu: "Böyle bir yarışmacı var mı ya? Eleştiriye hiç açık değilsin. Bu sefer kararı ben veriyorum. Ayaz’ın tavırlarını hiç beğenmedim. Yarışmacı arkadaşlarına karşı da beğenmedim, bana karşı da beğenmediğim için kesinlikle diskalifiyedir."
Gün değerlendirmesi ardından bir kez daha açıklamada bulunan Seda Sayan "Asla böyle olmasını istemezdim, şartlar bunu gerektirdi. Öncelikle benim olduğum masada saygısızca davranması hiç hoş değil. Eleştiriyi hareket olarak algılayan bir yarışmacı ilk kez gördüm. Bazı yerleri kestiğimiz için ekran başındaki izleyicilerimiz, ne var ne yaptı ki diye düşünebilirler. Biz oraları kestik. Bugün çok çirkin hareketlerle karşılaştık, hanımlara karşı hoş olmayan davranışlarda bulundu Ayaz. Doğru olanı yaptığıma inanıyorum, eleştirim mubahtır ancak hakaret değil. Ayrıca biz" dedi.
YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
SELDA ÖZTÜRK
Birinci gün maharetlerini sergileyen Selda Öztürk, 38 yaşında ve ev hanımı. Üç çocuk annesi olan yarışmacı, sosyal medyadan yemek siparişleri alarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.
ŞENEL OĞUZ
İkinci gün yarışmacısı Şenel Oğuz, 29 yaşında ve muhasebeci. Mutfakta vakit geçirmekten keyif alan yarışmacı oldukça iddialı.
AYAZ MEHMET KAYA
Üçüncü gün yarışmacısı Ayaz Mehmet Kaya, 43 yaşında. Evli ve bir çocuk babası olan yarışmacı, menüsüne güveniyor.
FATMA VANLIOĞLU
Haftanın dördüncü gün yarışmacısı tüm yemek çeşitlerinde oldukça iddialı olan Fatma Vanlıoğlu. kömbe ustası olan 54 yaşındaki yarışmacıya yakın çevresi "Organik Fatma Bacı" diyor.
AYCAN POLAT
Haftanın finalini ise 27 yaşında ve 2 çocuk annesi olan Aycan Polat yapacak. Ev hanımı olan yarışmacı, Gaziantep'in en güzel sunumunu yapacağını iddia ediyor.
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