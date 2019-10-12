Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz Gaziantep 11 Ekim Cuma sonuçları

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 7 - 11 Ekim haftasında heyecan sona erdi. Yemekteyiz yarışması bu hafta Gaziantep bölümüyle ekrana geldi. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Seda Sayan ile Yemekteyiz bu hafta Gaziantep'deydi ve birbirinden hünerli yarışmacılar kıyasıya büyük ödülü almak için yarıştı. Yemekteyiz'de 3. gün yarışmacısı olan Ayaz Mehmet Kaya, Seda Sayan'ın kararıyla diskalifiye edilmişti. Yarışmanın final bölümü ise Aycan Polat'ın evinde çekildi. Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi ise Selda Öztürk oldu ve 10 bin TL'lik ödülü kazandı.

AYAZ MEHMET KAYA NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Yemekteyiz’e üçüncü gün yarışmacısı Ayaz Mehmet Kaya damga vurdu. Menüsünde Gaziantep’e özgü olan hiçbir lezzete yer vermemesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Ayaz Mehmet Kaya’nın ev sahipliği beğenilmedi.Yarışmacının sözleri ve davranışları karşısında çileden çıkan Seda Sayan, yarışmacının diskalifiye edilmesini talep etti.