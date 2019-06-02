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'Yemekteyiz'de Onur Büyüktopçu devri kapandı! İşte yerine gelen isim...

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 02.06.2019 14:21 | Son Güncelleme

İlk olarak bir magazin programında dile getirilen ayrılık iddiası oyuncu Onur Büyüktopçu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gerçeğe döndü.

'Yemekteyiz'de Onur Büyüktopçu devri kapandı! İşte yerine gelen isim...

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kanalda yayınlanan Yemekteyiz programının sevenlerine kötü haber geldi.

Yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu ile yollar ayrıldı. Haberi Söylemezsem Olmaz programı duyururken aynı zamanda Büyüktopçu’nun yerine Yemekteyiz programını önümüzdeki sezonda Seda Sayan’ın sunacağı iddia edildi.

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Bu iddialar sonrasında Yemekteyiz programını beğenerek izleyen Onur Büyüktopçu sevenleri onun sosyal medya hesabından bu değişiklikten hoşlanmadıklarını dile getirdi.

Onur Büyüktopçu ile yolların ayrılma nedeninin Zuhal Topal karşısında düşen reytingler olduğu söylenirken Büyüktopçu hesabından şu satırları paylaştı:

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Anahtar Kelimeler:
yemekteyiz onur büyüktopçu

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