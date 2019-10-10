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Yemekteyiz'de Seda Sayan çileden çıktı! "Kararı ben veriyorum" Ayaz Mehmet Kaya neden diskalifiye edildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 21:08 | Son Güncelleme

Yemekteyiz'de ilk kez bir yarışmacı için diskalifiye kararı verildi. Yarışmacının tavrını beğenmediğini söyleyen Seda Sayan, Ayaz Mehmet Kaya'yı dikalifiye etti.

Yemekteyiz'de Seda Sayan çileden çıktı! "Kararı ben veriyorum" Ayaz Mehmet Kaya neden diskalifiye edildi?

Seda Sayan'ın sunumuyla TV8'de ekrana gelen 'Yemekteyiz' programının yayınlanan son bölümünde bir ilk yaşandı. Gaziantep'te Ayaz Mehmet Kaya'nın evine konuk giden yarışmacılar, menüsünde Gaziantep’e özgü olan hiçbir lezzete yer vermemesi nedeniyle ev sahibini eleştirdi. Eleştiriler üzerine Ayaz Mehmet Kaya’nın sergilediği tavır hem yarışmacıları hem de Seda Sayan'ı çileden çıkardı!

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"BU SEFER KARARI BEN VERİYORUM"
Yarışmasının yemeklerini yemek istemeyen Seda Sayan, bir ilke imza attı ve Ayaz Mehmet Kaya’nın diskalifiye edilmesini istedi.

Seda Sayan kararını şu sözlerle duyurdu:

“Böyle bir yarışmacı var mı ya? Eleştiriye hiç açık değilsin. Bu sefer kararı ben veriyorum. Ayaz’ın tavırlarını hiç beğenmedim. Yarışmacı arkadaşlarına karşı da beğenmedim, bana karşı da beğenmediğim için kesinlikle diskalifiyedir.”

SEDA SAYAN'A TEŞEKKÜR ETTİLER
Seda Sayan ile Yemekteyiz'in yeni bölümünde diskalifiye dilen Ayaz Mehmet Kaya yer almadı. Yarışmacılar, dün Ayaz Bey'in yarışmadan diskalifiye edilmesi olayıyla ilgili haklarını savundukları için, Seda Sayan'a teşekkür etti.

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