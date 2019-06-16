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Yemekteyiz'den ayrılan Onur Büyüktopçu'nun yeni kanalı ve programı belli oldu

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 16.06.2019 20:47 | Son Güncelleme

Tv8'de yayınlanan Yemekteyiz programıyla yollarını ayıran Onur Büyüktopçu, çok konuşulacak yeni bir proje ile ekranlara döneceğini duyurdu.

Yemekteyiz'den ayrılan Onur Büyüktopçu'nun yeni kanalı ve programı belli oldu

Uzun süredir Yemekteyiz programının sunuculuğunu üstlenen Onur Büyüktopçu'nun önce Acun Ilıcalı ile anlaşamadığı yönünde söylentiler çıkmış ardından da Onur Büyüktopçu, çok geçmeden sunuculuk görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Yeni sezonda Yemekteyiz programını sunacak kişinin Seda Sayan olmasının ardından ise sevilen oyuncunun yeni projesi merakla beklenir hale gelmişti.

Yarışmadaki sunumuyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Büyüktopçu, hayranlarının merakını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla giderdi.

Önümüzdeki sezon Show TV'de olacağını takipçilerine duyurdu. Büyüktopçu'nun yeni projesinin adının ise 'Damat Bayıldı' olması bekleniyor.

onur

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?
1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelen dizi ve sinema oyuncusu olan Onur Büyüktopçu, cast direktörlüğü ve menajerlik yapmıştır. Son zamanlarda çeşitli yarışma programlarında sunuculuk yapmış olan Büyüktopçu, 18 yaşına kadar İzmir’de yaşamış, dil ve tiyatro eğitimi alabilmek için İngiltere’ye gitmiştir. 2003 yılında Lise Defteri dizisiyle ilk kez kameraların karşısına geçen Büyüktopçu, daha sonra çeşitli dizilerde konuk oyuncu olmuştur.

Kiralık Aşk dizisinde sıçrama yapan ünlü oyuncu, Koray karakteriyle Türkiye genelinde tanınmıştır. Memleket Hikayeleri, Hürmüz Gelin Süleyman filmlerinde de rol alan Büyüktopçu, Tv8 ekranlarının yemek programı Yemekteyiz’de sunuculuk yapmaktadır.


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