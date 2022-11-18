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Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 18 Kasım haftanın kazananı

18.11.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının her bölümü heyecanla takip ediliyor. 18 Kasım Cuma akşamı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz programının sıkı takipçileri haftanın kazananı ve büyük ödülün sahibini merak ediyorlar. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği Yemekteyiz programı haftaiçi her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 18 Kasım Cuma Yemekteyiz'de haftanın birincisi, 50 bin TL'nin kazananı kim oldu?

Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 18 Kasım haftanın kazananı

Yemekteyiz birincisi kim oldu en çok aratılan konular arasında bulunuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında her cuma günü kazanan kişinin belirlenmesi heyecanla bekleniyor. 18 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın kazananı kim? İşte yanıtı...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birinicisi seçiliyor. 18 Kasım Cuma günü haftanın birincisi henüz belli olmadı.

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