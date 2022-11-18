Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 18 Kasım haftanın kazananı

Yemekteyiz birincisi kim oldu en çok aratılan konular arasında bulunuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında her cuma günü kazanan kişinin belirlenmesi heyecanla bekleniyor. 18 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın kazananı kim? İşte yanıtı...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birinicisi seçiliyor. 18 Kasım Cuma günü haftanın birincisi henüz belli olmadı.

