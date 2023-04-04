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Yemelere doyamayacağınız En Hamarat Benim tiramisu tarifi! Yapımı kolay, tadı efsane tiramisu tarifi ve malzemeleri

04.04.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen yarışması En Hamarat Benim programında bugün tiramisu yapılıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise tiramisu tarifi araştırıyor. Peki, yemelere doyamayacağınız En Hamarat Benim tiramisu tarifi nedir? Kolay tiramisu nasıl yapılır?

Yemelere doyamayacağınız En Hamarat Benim tiramisu tarifi! Yapımı kolay, tadı efsane tiramisu tarifi ve malzemeleri
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 7
Hazırlık Süresi 29dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 300kal

Ana malzemesi mascarpone peyniri ve çikolata olan İtalyan tatlısı Tiramisu, Türkiye'de farklı bir bakış açısıyla yeniden yorumlanarak büyük küçük tarafından seviliyor. Birçok kişinin en sevdiği tatlı olan, kıvamı, üzerinde kakaosu ve yoğun kavhe tadıyla yaz kış demeden sofraları tatlandıran tiramisunun tarifi de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte En Hamarat Benim tiramisu tarifi...

TİRAMİSU TARİFİ VE MALZEMELERİ

İtalya mutfağından hayatımıza giren ve sevilerek tüketilen tiramisunun en basit yapımını sizler için araştırdık. Bir kaç yenilikçi malzemeyle birebir aynı lezzeti yakalayabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 adet hazır pandispanya keki
  • muhallebisi için;
  • 2.5 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı toz şeker (tepeleme dolu)
  • 3 yemek kaşığı un (tepeleme dolu)
  • 1 adet yumurta
  • 200 gram labne peyniri (1 paket)
  • ıslatmak için;
  • 1/2 (yarım) su bardağı sıcak su
  • 3’ü bir arada hazır kahve
  • üzeri için;
  • Kakao

TARİF

  • Öncelikle muhallebi için şeker, un, süt ve yumurta çırpılır. Ocakta kaynayıncaya kadar karıştırılarak pişirilir.
  • Kaynadıktan sonra altı kapatılır ve daha hızlı soğuması için ayrı bir kaba boşaltılır.
  • 15 dk kadar bekleyip ılındıktan sonra labne peyniri ilave edilip mikser ile pürüzsüz hale gelene kadar çırpılır.
  • Diğer taraftan sıcak su içinde hazır kahve çözdürülerek hazırlanır ve hafif soğuması beklenir.
  • Servis tabağına pandispanya kekinin bir katı yerleştirilerek kahvenin yarısı ile ıslatılır.
  • Üzerine kremanın yarısı ilave edilip güzelce yayılır.
  • Kalan kahve ile üst kat da ıslatıldıktan sonra pandispanyanın ikinci katı kremanın üzerine kapatılır.
  • Kalan krema pastanın üzerine dökülerek pastanın üzeri ve kenarları güzelce spatula veya pasta sıvama aparatı ile kapatılır.
  • Son olarak pastanın üzerine süzgeç yardımı ile kakao serpilir.
  • Buzdolabında birkaç saat mümkünse 1 gece dinlendirildikten sonra dilimlenerek servis edilir.


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