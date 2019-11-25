Yemen'in Hudeyde kentinde dang humması ve malarya'dan 60 kişi öldü

Yemen'deki sivil toplum örgütlerinden İnsani Basın Kurumu tarafından yayınlanan raporda, Husilerin hakim olduğu Hudeyde kentinin el-Cerahi kasabasında son bir ay içinde 12 yaş altı 46 çocuk, 9 erkek ve 5 kadının dang humması ve malarya nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

İstatistiklerin Cerahi kasabası sağlık merkezinden alındığı, toplam 7 bin kişinin bu iki hastalıkla boğuştuğu aktarıldı.

YEMEN'DEKİ İNSANİ KRİZ

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olan ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksikliklerin yanı sıra sağlık merkezlerinin kapanması gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor. (AA)

