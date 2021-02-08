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Yemeniz için çok neden var: Tavuk sulu, bol sarımsaklı havuç çorbası tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 08.02.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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Havuç yemenin en iyi yolu! Daha çok salatalarda, mezelerde ve pilavlarda kullandığımız havucu bu kez çorbada kullanıyoruz. İşte altın renginde, kremsi dokusu ve yumuşacık içimiyle damaklarınızı şenlendiren bu havuç çorbası.

Genel sağlık, özellikle görme ve bağışıklık için yüksek A vitamini içeren, yüksek antioksidan dolu olan bu çorba yemeniz için birçok nedeni içinde barındırıyor. İşte içinde güçlü bağışıklık sistemine ulaşacağınız tavuk sulu havuç çorbası malzemeleri ve yapılışı.

HAVUÇ ÇORBASI MALZEMELERİ

  • Yarım kilogram havuç
  • 1 adet soğan
  • 1 adet kesme şeker
  • 1 litre tavuk suyu
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket süt kreması
  • 4-5 diş sarımsak
  • 2-3 dal yeşil soğan
  • Zencefil
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Dereotu

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HAVUÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

  • Havuç çorbası yapmak için öncelikle soğan küp küp doğranır. Soğan ne kadar bol olursa, çorbaların tadı da o kadar lezzetli olur.
  • Ocağın altı yakılır, tereyağı tencereye dökülür ve erimesi beklenir. Ardından doğranmış soğan parçaları tavaya katılır. Bir adet kesme şeker de ilave edilir. Soğanlar kavrulmaya bırakılır.
  • Soğanlar kavrulurken havuçları soyabilir ve doğrayabilirsiniz. Havuçların doğranmasının ardından zencefili de soyabilirsiniz. Havuçlar tencereye atılır. Zencefil rendelenir ve parçaları tencereye dökülür.
  • Ardından tavuk suyu ilave edilir. Tuz ve karabiberi de bu aşamada koyduktan sonra, çorba kapağı kapalı bir şekilde, 20 dakika kadar pişmeye bırakılır.
  • 20 dakika kadar pişirdikten sonra, tenceredeki havuçlar blender yardımıyla püre haline getirilir. Ardından çorba tekrar ocağa alınır, bu aşamada kreması katılır ve birkaç dakika daha kaynatılır.
  • Çorba piştikten sonra kaseye koymadan önce süsleme yapmak için, yeşil soğanın yeşil kısımları ve dereotu doğranır.
  • Ardından kasenin üzerine serpiştirilerek süslenir. Çorbamız servise hazırdır.
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