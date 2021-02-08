Yemeniz için çok neden var: Tavuk sulu, bol sarımsaklı havuç çorbası tarifi

Genel sağlık, özellikle görme ve bağışıklık için yüksek A vitamini içeren, yüksek antioksidan dolu olan bu çorba yemeniz için birçok nedeni içinde barındırıyor. İşte içinde güçlü bağışıklık sistemine ulaşacağınız tavuk sulu havuç çorbası malzemeleri ve yapılışı.
HAVUÇ ÇORBASI MALZEMELERİ
- Yarım kilogram havuç
- 1 adet soğan
- 1 adet kesme şeker
- 1 litre tavuk suyu
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket süt kreması
- 4-5 diş sarımsak
- 2-3 dal yeşil soğan
- Zencefil
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- Dereotu
HAVUÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?
- Havuç çorbası yapmak için öncelikle soğan küp küp doğranır. Soğan ne kadar bol olursa, çorbaların tadı da o kadar lezzetli olur.
- Ocağın altı yakılır, tereyağı tencereye dökülür ve erimesi beklenir. Ardından doğranmış soğan parçaları tavaya katılır. Bir adet kesme şeker de ilave edilir. Soğanlar kavrulmaya bırakılır.
- Soğanlar kavrulurken havuçları soyabilir ve doğrayabilirsiniz. Havuçların doğranmasının ardından zencefili de soyabilirsiniz. Havuçlar tencereye atılır. Zencefil rendelenir ve parçaları tencereye dökülür.
- Ardından tavuk suyu ilave edilir. Tuz ve karabiberi de bu aşamada koyduktan sonra, çorba kapağı kapalı bir şekilde, 20 dakika kadar pişmeye bırakılır.
- 20 dakika kadar pişirdikten sonra, tenceredeki havuçlar blender yardımıyla püre haline getirilir. Ardından çorba tekrar ocağa alınır, bu aşamada kreması katılır ve birkaç dakika daha kaynatılır.
- Çorba piştikten sonra kaseye koymadan önce süsleme yapmak için, yeşil soğanın yeşil kısımları ve dereotu doğranır.
- Ardından kasenin üzerine serpiştirilerek süslenir. Çorbamız servise hazırdır.
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