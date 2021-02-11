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  4. Yemeniz için çok sebep var: Afrodizyak etkisi gösteren zencefilin faydaları!

Yemeniz için çok sebep var: Afrodizyak etkisi gösteren zencefilin faydaları!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 11.02.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Zencefil, Güneydoğu Asya'da ortaya çıkan çiçekli bir bitkidir. Gezegendeki en sağlıklı ve en lezzetli baharatlardan biridir. Günümüzde artık taze, kurutulmuş, toz halinde veya yağ şekline çabucak ulaştığımız zencefil bakın vücuda nasıl faydalar sağlıyor.

Tüm dünyada gıda ve tıpta kullanılan zencefil sağlığınızı geliştirebilecek doğal kimyasallar açısından zengindir. İşte zencefilin bilimsel araştırmalarla desteklenen sağlık faydaları.

Zencefil, geleneksel ve alternatif tıbbın çeşitli biçimlerinde çok uzun bir kullanım geçmişine sahiptir. Amaçlarından birkaçını saymak gerekirse, sindirime yardımcı olmak, mide bulantısını azaltmak ve grip ve soğuk algınlığı ile mücadeleye yardımcı olmak için kullanılmıştır.

Gingerol, zencefildeki ana biyoaktif bileşiktir. Zencefilin tıbbi özelliklerinin çoğundan sorumludur.

Araştırmaya göre Gingerol, güçlü anti-enflamatuar ve antioksidan etkilere sahiptir. Örneğin, vücutta aşırı miktarda serbest radikal bulunmasının sonucu olan oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olabilir.

MİDE BULANTISINA İYİ GELİR

Zencefil mide bulantısına karşı oldukça etkili görünmektedir. Belirli ameliyat türlerini geçiren kişilerde bulantı ve kusmayı hafifletmeye yardımcı olabilir. Zencefil ayrıca kemoterapiye bağlı mide bulantısına da yardımcı olabilir, ancak daha büyük çalışmaya ihtiyaç vardır.
Bununla birlikte, sabah bulantısı gibi hamilelikle ilgili mide bulantısı söz konusu olduğunda oldukça etkili olabilir.

Zencefil güvenli kabul edilse de, hamileyseniz çok miktarda almadan önce doktorunuzla konuşun.

Doğuma yakın olan veya düşük yapmış hamile kadınların zencefilden uzak durmaları önerilir.

KİLO VERMEYE YARDIMCIDIR

İnsanlarda ve hayvanlarda yapılan araştırmalara göre zencefil kilo vermede rol oynayabilir. Zencefilin kilo vermeyi etkileme yeteneği, yakılan kalori sayısını artırmaya veya iltihabı azaltmaya yardımcı olma potansiyeli gibi belirli mekanizmalarla ilişkili olabilir.

KRONİK HAZIMSIZLIK TEDAVİSİNDE ETKİLİDİR

Kronik hazımsızlık, midenin üst kısmında tekrarlayan ağrı ve rahatsızlık ile karakterizedir.

Gecikmiş midenin boşalmasının hazımsızlığın başlıca sebebi olduğuna inanılıyor. İlginç bir şekilde, zencefilin midenin boşalmasını hızlandırdığı gösterilmiştir.

REGL AĞRILARINI HAFİFLETİR

2009 yılında yapılan bir çalışmada, 150 kadından menstrüel dönemin ilk 3 günü için zencefil ve ağrı kesici ilaç kullanmaları istendi. Çalışma sonucunda zencefilin ağrıyı azalttığı bulundu. Bu bulgular umut verici olsa da, daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç var.

CİNSEL İSTEĞİ ARTIRIR

Zencefil, kan dolaşımını uyarır, hormonları güçlendirmeye yardımcı olur ve hassasiyeti artırır. Cinsel ilişkide afrodizyak görevi görür. Vücut ısısını yükselten zencefil, kalp atışlarını hızlandırır ve böylece seks sırasında sinirlerinizin duyarlılığını artırır. Üreme organları için faydalı olan zencefilin doğurganlığı artırdığı bilinmektedir.

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KAS AĞRILARINI AZALTIR

Spazm veya kramp şeklinde kendini gösteren kas ağrıları, genellikle sporcularda rastlanılmaktadır. Bu konuda yapılan bir araştırmada günde 2 gram zencefil verilen kişilerde kas ağrılarında azalış olduğu tespit edilmiştir.

KANSERLE MÜCADELESİ

İçinde bulundurduğu gingerol maddesi zencefilin kanser oluşumuna karşı mücadele ettiğini yapılan araştırmalar göstermiştir. Kanser hücrelerin oluşumu serbest radikaller sayesinde olmaktadır. Antioksidanlar ise serbest radikallerin oluşumunu düzenler. Zencefil, en önemli etkisini kolon kanserinde göstermiş olup pankreas, göğüs ve yumurtalık kanseri üzerinde de etkileri vardır.

SAÇ BAKIMINDA ZENCEFİLİN FAYDASI

Zencefil, saç köklerini güçlendirir ve saçlarınızın parlak bir görünüme ulaşmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra kepek oluşumunu da önler. Bunun için yapmanız gereken şu; Zeytinyağı ile 2 yemek kaşığı zencefili karıştırarak saç diplerinize sürün ve 30 dakika sonra durulayın.

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