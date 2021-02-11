Yemeniz için çok sebep var: Afrodizyak etkisi gösteren zencefilin faydaları!

Tüm dünyada gıda ve tıpta kullanılan zencefil sağlığınızı geliştirebilecek doğal kimyasallar açısından zengindir. İşte zencefilin bilimsel araştırmalarla desteklenen sağlık faydaları.

Zencefil, geleneksel ve alternatif tıbbın çeşitli biçimlerinde çok uzun bir kullanım geçmişine sahiptir. Amaçlarından birkaçını saymak gerekirse, sindirime yardımcı olmak, mide bulantısını azaltmak ve grip ve soğuk algınlığı ile mücadeleye yardımcı olmak için kullanılmıştır.

Gingerol, zencefildeki ana biyoaktif bileşiktir. Zencefilin tıbbi özelliklerinin çoğundan sorumludur.

Araştırmaya göre Gingerol, güçlü anti-enflamatuar ve antioksidan etkilere sahiptir. Örneğin, vücutta aşırı miktarda serbest radikal bulunmasının sonucu olan oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olabilir.

MİDE BULANTISINA İYİ GELİR

Zencefil mide bulantısına karşı oldukça etkili görünmektedir. Belirli ameliyat türlerini geçiren kişilerde bulantı ve kusmayı hafifletmeye yardımcı olabilir. Zencefil ayrıca kemoterapiye bağlı mide bulantısına da yardımcı olabilir, ancak daha büyük çalışmaya ihtiyaç vardır.

Bununla birlikte, sabah bulantısı gibi hamilelikle ilgili mide bulantısı söz konusu olduğunda oldukça etkili olabilir.