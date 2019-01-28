Yemeye doyamazsınız! Keyifli vakit geçirmenize yardımcı olacak 5 brownie

Brownie'ye yeni bir soluk getirmek istedik ve sosuna puding kattık. Çikolata sevenler bu tarife bayılacak. Detayları için tıklayın.
Sağlıksız her şey lezzetsizdir cümlesini unutturacak enfes bir brownie tarifi vereceğiz. Yoğun kreması ve avokado sosuyla bir başka oldu bu tarifimiz... Detayları için tıklayın.
Kış mevsiminin en güzel meyvesini olan portakalı, bol çikolatalı brownie'ye ekledik! Tadına doyum olmaz lezzetin detayları için tıklayın.
Özel günlerinizde masanızı şenlendirmek için bu brownie görünümlü cheesecake tarifini deneyebilirsiniz. Lezzetine son dokunuşu ise pişmaniye ile yaptık. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Yoğun çikolatalı brownie lezzetine ferah mı ferah nane esansını ekledik. Denemeyen kalmasın istiyoruz! Favori listenize girmek için sabırsızlıkla bekleyen naneli brownie tarifi için tıklayın.
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