YEMEK

Yemeyen bin pişman! Doğal antibiyotik kaynağı sarımsakla hazırlanan 8 yemek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.01.2019 16:06 | Son Güncelleme

Mutfağımızın baş tacı sarımsak gücümüze güç katan şüphesiz en değerli besin! Aromasıyla her yemeğin lezzetini şahlandıran sarımsakla sizler için 8 farklı tarif hazırladık, buyursunlar...

Yemeyen bin pişman! Doğal antibiyotik kaynağı sarımsakla hazırlanan 8 yemek

Baş rolde sarımsağın olduğu birbirinden şahane tarifleri sizler için bir araya getirdik. Hem damaklarınızı şenlendirecek hem de gücünüze güç katacak sarımsaklı tarifler!

Tavuklu sarımsaklı ekmek

ekmek

Sarımsak, tavuk ve mozzarella! Üçü bir araya gelir de ortaya kötü bir tat çıkar mı? Bu kıtır ekmeklerin tadına bakanlar tabakta kırıntı bile bırakmıyor sevgili okur. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Aligot

aligot

Aligot görüntü olarak klasik bir patates püresini andırsa da aslında tat olarak başka bir güzellikte. Özellikle et ve tavuk yemeklerinin yanına çok güzel uyum sağlıyor. Tereyağı ve sarımsağın bir araya geldiği aligotun detayları için tıklayın.

Sarımsak kebabı

sarımsak

Bir kiloya yakın sarımsak kullandık bu tarifimizde. Gözünüze fazla gelse de o köz olmuş sarımsakları 10 dakika içinde farkında olmadan bitirebiliyorsunuz. Klasik et yemeklerinden sıkılanlar için alternatif bir tarif geliyor, detayları için tıklayın.

Sarımsaklı çıtır patates

patates

Elma dilimi kesilmiş patatesleri sarımsaklı sosla birlikte fırına verdik, ortaya şahane bir tat çıkardık. Evin tüm fertleri bu tarife bayılacak, garanti veriyoruz! Detayları için tıklayın.

Sarımsaklı peynir bombası

bomba

Tadıyla ağzınıza bal çalan bu lezzet bombalarına hayran kalacaksınız. Tarifin detayları için tıklayın.

Ballı sarımsaklı somon

somon

Bal ve sarımsak kullanarak Omega-3'ün kralı olan somonun lezzetini ayyuka çıkarabilirsiniz. Üstelik yapması da son derece kolay. Tarifin detayları için tıklayın.

Maydanozlu ve sarımsaklı makarna

makarna

Nefis kepekli makarna sosu ve sağlıklı bir kepekli makarna tarifi. Detayları için tıklayın.

Ballı sarımsaklı tavuk

saaa

Doyurucu ve pratik olmasının yanı sıra son derece lezzetli bir yemek. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Başlıksız-1

Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiTürkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresi
Tavuk döner yerken bunlara dikkat!Tavuk döner yerken bunlara dikkat!
Gıda güvenliğiniz için bu tavuk efsanesine son veriyoruz!Gıda güvenliğiniz için bu tavuk efsanesine son veriyoruz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sarımsaklı tarifler yemek tarifleri sarımsaklı ekmek tarifi

En Çok Okunan Haberler

Erkeklerin ne istediğini anlamak için şekilden şekile girdi! İşte ortaya çıkan ilginç sonuçlar

Erkeklerin ne istediğini anlamak için şekilden şekile girdi! İşte ortaya çıkan ilginç sonuçlar

Yine olay olmayı başardı: Bacaklarını...

Yine olay olmayı başardı: Bacaklarını...

Yaş farkı eleştirilerini fena ti'ye aldılar

Yaş farkı eleştirilerini fena ti'ye aldılar

4 kadınla yaşadığı çarpık ilişkiye dini alet etti!

4 kadınla yaşadığı çarpık ilişkiye dini alet etti!

Kabızlık deyip geçmeyin! Her gün tuvalete çıkmakta zorlanıyorsanız...

Kabızlık deyip geçmeyin! Her gün tuvalete çıkmakta zorlanıyorsanız...

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tavuk döner yerken bunlara dikkat!

Tavuk döner yerken bunlara dikkat!

Gıda güvenliğiniz için bu tavuk efsanesine son veriyoruz!

Gıda güvenliğiniz için bu tavuk efsanesine son veriyoruz!

Mutfağınızda saklanmış 8 süper yiyecek

Düzenli tüketildiğinde neredeyse 10 yaş gençleştiriyor!

20 gün boyunca tüketenler sigarayı bırakıyor!

Sigara içenlerin ciğerlerini 20 günde temizliyor

Kabızlık problemi yaşayanların bağırsak hareketlerini hızlandıracak 6 gıda

Kabızlık deyip geçmeyin! Her gün tuvalete çıkmakta zorlanıyorsanız...

Bakarken neredeyse gözyaşı döktürecek 8 başarısız yemek örneği

Gözlerinizi kanatacak 8 yemek örneği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.