Yemeyen bin pişman! Doğal antibiyotik kaynağı sarımsakla hazırlanan 8 yemek

Baş rolde sarımsağın olduğu birbirinden şahane tarifleri sizler için bir araya getirdik. Hem damaklarınızı şenlendirecek hem de gücünüze güç katacak sarımsaklı tarifler!

Tavuklu sarımsaklı ekmek

Sarımsak, tavuk ve mozzarella! Üçü bir araya gelir de ortaya kötü bir tat çıkar mı? Bu kıtır ekmeklerin tadına bakanlar tabakta kırıntı bile bırakmıyor sevgili okur. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Aligot

Aligot görüntü olarak klasik bir patates püresini andırsa da aslında tat olarak başka bir güzellikte. Özellikle et ve tavuk yemeklerinin yanına çok güzel uyum sağlıyor. Tereyağı ve sarımsağın bir araya geldiği aligotun detayları için tıklayın.

Sarımsak kebabı

Bir kiloya yakın sarımsak kullandık bu tarifimizde. Gözünüze fazla gelse de o köz olmuş sarımsakları 10 dakika içinde farkında olmadan bitirebiliyorsunuz. Klasik et yemeklerinden sıkılanlar için alternatif bir tarif geliyor, detayları için tıklayın.

Sarımsaklı çıtır patates

Elma dilimi kesilmiş patatesleri sarımsaklı sosla birlikte fırına verdik, ortaya şahane bir tat çıkardık. Evin tüm fertleri bu tarife bayılacak, garanti veriyoruz! Detayları için tıklayın.