Mynet Trend

Yemin töreninde duygulandıran anlar: Ağlayan 'öksüz' askere sarılıp, 'Ben de annenim' dedi

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.08.2019 13:26 | Son Güncelleme

Sivas'ta acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 372 Mehmetçik, 5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda düzenlenen törenle yemin etti. Tören sonrası ailelerin buluşması sırasında öksüz bir asker, gözyaşlarına boğuldu. Törene gelen bir kadın ise, "Ben de senin annenim" diyerek askere sarılıp teselli etti.

5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda eğitimlerini tamamlayan 1999/3 tertip 1'inci kademe askerler için yemin töreni düzenlendi. Törene 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile asker aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 2 bin 372 Mehmetçik, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Erlere, birliklerine ilk katılım ve başarı belgeleri verildi.

Törende konuşan Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, "Kutsal vatan hizmetini yapmak için güzel yurdumuzun dört bir yanından şenliklerle ve halaylarla uğurladığınız evlatlarınızın yemin törenini gururla izledik. Bu törene Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen şanlı al bayrağımız, Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda, Kıbrıs’ta ve terörle mücadele harekatında yiğitçe mücadele ederek canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz ve bugün bize ülkemizde özgürce yaşama azmini bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları da şahittir. Güzel yurdumuzun dört bir yanından gelerek asker ocağında tek yürek olan evlatlarınızın duruşundaki heybet ve bakışlarındaki kararlılık ve omuzlarındaki yüklenecek sorumluluğu almaya hazır olduklarını göstermektedir. Kutsal askerlik vazifesinin ilk evresini bu törenle başarıyla tamamlayan Mehmetçiklerimiz, yiğit evlatlarımız yarınlarımız için bizlere güven telkin etmişlerdir. Çünkü onlar bu yeminle milletimize sadakatle temsil edeceğini, amirlerine ve emirlere mutlak itaatle ulusumuzun güvenine layık ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacaklarını beyan etmişlerdir. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk ulusu için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsaldır, elzemdir" dedi.

Yemin eden askerlere seslenen Tuğgeneral Erbakan, ''Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza vazifeyi, namus bilip çalışacağınıza parolanızın vatan, millet, bayrak ve şeref olacağının dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum" diye konuştu.

'BEN DE SENİN ANNENİM'

Konuşmanın ardından geçit töreni yapıldı. Törenin bitiminde askerlerin aileleriyle buluşması sırasında duygusal anlar yaşadı. Bu sırada diğer arkadaşlarının ailesine sarıldığı gören bir asker ise çömelerek ağlamaya başladı. Annesinin vefat ettiği öğrenilen asker, bir süre gözyaşı döktü. Askerin gözyaşı döktüğünü gören bir aile, yanına giderek teselli etmeye çalıştı. Oğlunun yemin töreni için alana gelen bir kadın ise, "Ben de senin annenim" diyerek ağlayan askere sarıldı.

(DHA)

PARTNER Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor
Marmaris'te çalınan tekne için Interpol devrede!Marmaris'te çalınan tekne için Interpol devrede!
Adana'da akılalmaz kaza! Duran araba adama çarptıAdana'da akılalmaz kaza! Duran araba adama çarptı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas yemin töreni öksüz asker

En Çok Okunan Trend Haberler

İzmit'te korkunç olay! Müşterisine ormanda tecavüz etti

İzmit'te korkunç olay! Müşterisine ormanda tecavüz etti

Bayram tatilinin gözdesi Gökçeada

Bayram tatilinin gözdesi Gökçeada

Acı olay! 6 yaşındaki kardeşini traktörle ezdi

Acı olay! 6 yaşındaki kardeşini traktörle ezdi

Tüm dünya onun savunmasına ağladı!

Tüm dünya onun savunmasına ağladı!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

14 gemiciye mezar olmuştu! Çanakkale Boğazı'ndan geçti

14 gemiciye mezar olmuştu! Çanakkale Boğazı'ndan geçti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Bursalı börekçiden Putin'e S-400 teşekkürü! Kargoyla gönderdi

Bursalı börekçiden Putin'e S-400 teşekkürü! Kargoyla gönderdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmaris'te çalınan iki milyon dolarlık tekne için Interpol devrede

Marmaris'te çalınan tekne için Interpol devrede!

Adana'da akılalmaz kaza! Duran araba adama çarptı

Adana'da akılalmaz kaza! Duran araba adama çarptı

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Marmara'da sıcaklıklar artacak

Meteoroloji uyardı! Daha da artacak

Kadınların cadde üzerindeki 'eş' kavgası kamerada

Kadınlar yol ortasında birbirine girdi!

Sevgilisinin iş yerinde tüfekle intihar etti

Sevgilisinin iş yerinde tüfekle intihar etti

Kafeye bomba atmışlardı! Karar verildi

Kafeye bomba atmışlardı! Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.